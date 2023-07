Jamie Lee Curtis comemora 24 anos de sobriedade: sou incrivelmente sortudo

Jamie Lee Curtis se considera sortuda e comemorou 24 anos de sobriedade em fevereiro. A atriz também refletiu recentemente sobre suas lutas anteriores com o vício em opioides.

O homem de 64 anos Oscar Winner compartilhou que a sobriedade trouxe clareza à sua vida, tornando tudo cristalino e claro.

Em Morning Joe, ela admitiu francamente que já foi viciada em opiáceos e gostou da sensação de um zumbido de opiáceos.

curtis reconheceu que se o fentanil fosse tão facilmente acessível nas ruas naquela época como é hoje, ela poderia não ter sobrevivido.

“Tenho sorte, não tomei decisões terríveis sob a influência de drogas que depois, pelo resto da minha vida, me arrependo”, disse ela no Morning Joe.

“Há mulheres na prisão cujas vidas foram destruídas por drogas e álcool, não porque eram criminosas violentas, não porque eram pessoas horríveis, mas porque eram viciadas.

“Tenho uma sorte incrível por não ter sido esse o meu caminho.”

O vício de Jamie Lee Curtis

Seu vício durou até 1999, durante o qual ela viveu uma vida secreta de roubo e decepção, sem o conhecimento de outras pessoas.

Em entrevista anterior à People em 2018, ela revelou que estava à frente da curva da epidemia de opiáceos e que suas lutas permaneciam ocultas.

Para Lee Curtisalcançar a sobriedade é sua “maior conquista”.

Isso concedeu a ela a liberdade de ser ela mesma, não mais tentando ver o reflexo de outra pessoa ao se olhar no espelho.

“Minha sobriedade tem sido a chave para a liberdade, a liberdade de ser eu, de não me olhar no espelho e tentar ver outra pessoa”, disse ela à People.

“Eu me olho no espelho. Eu me vejo. Eu me aceito.

“E eu sigo em frente porque quer saber? O mundo está cheio de coisas que precisamos fazer.”