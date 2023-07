Jamie Lynn Spears: briga com Britney afeta emocionalmente ela e sua filha

EUn uma entrevista emocionante com Variedadeatriz e compositora Jamie Lynn Spears se abriu sobre o profundo impacto de sua rivalidade com sua irmã estrela pop, Britney Spearsteve sobre ela e sua família, especialmente sua filha mais velha, Maddie.

“Eu não tenho nada além de amor absoluto por cada um dos membros da minha família” Jamie Lynn revelou quando questionada sobre o estado atual de seu relacionamento com Britney. Refletindo sobre os acontecimentos do ano passado, ela expressou o peso de ser tão aberta e sentir a necessidade de defender-se publicamente. A essa altura, ela acredita que não há mais nada a dizer, pois algumas conversas são destinado a permanecer pessoal. Seu foco agora está em suas duas filhas, seu marido e seu trabalho.

Enquanto ela falava, as lágrimas brotaram em Os olhos de Jamie Lynn, destacando o peso emocional do tema. ela compartilhou ela preocupação sobre sua filha, Maddie, que era profundamente afetado pela rixa. Jamie Lynn está determinada a não deixar que seus filhos, especialmente Maddie, experimentem tanta negatividade em suas vidas. Sua força vem de seu amor por seus filhos, e ela está empenhada em permanecer fiel a si mesma e a seus valores.

“Foi difícil, mas no final do dia, olha onde estou agora” Jamie Lynn disse, enfatizando o crescimento e resiliência que ela ganhou através da experiência desafiadora.

A turbulenta jornada da rivalidade de Jamie Lynn e Britney Spears

O afastamento entre Jamie Lynn32, e Britney41, começou quando o irmão mais velho acusou o mais novo de ser cúmplice nela supostamente tutela abusivaque durou quase 14 anos antes de um juiz encerrá-lo em novembro de 2021. A rivalidade aumentou ainda mais quando Jamie Lynn a libertou. livro de memórias“Coisas que eu deveria ter dito,” em janeiro de 2022, afirmando sua lealdade à irmã e expressando mágoa por ser deixada sozinha para enfrentar o escrutínio da mídia.

Apesar de um aparente gesto de reconciliação quando Britney visitou o set de “Zoey 102,” Jamie Lynn não confirmar ou negar afirmação de sua irmã durante a entrevista. Uma fonte próxima a Jamie Lynn revelou à Variety que as duas irmãs não reconciliado suas diferenças.

“Fico triste quando penso nos meus filhos,“uma emoção Jamie Lynn admitido. Ela quer protegê-los de qualquer dor ou escrutínio público e está determinada a carregar esse fardo sozinha.

O feudo entre Jamie Lynn e Britney Spears tem sido uma jornada altamente divulgada e emocionante para ambas as irmãs. Enquanto eles continuam a navegar em seu relacionamento em particular, o foco de Jamie Lynn permanece em proteger seus filhos e proporcionar-lhes um ambiente amoroso e solidário longe do brilho de atenção da mídia.