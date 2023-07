Jason Aldean nega que sua música seja racista e pró-linchamento enquanto a Internet reage

Jason Aldean está falando depois de ser acusado de lançar um videoclipe com carga racial … e enquanto a internet está indignada com seu vídeo, Jason está defendendo a letra.

A cantora country foi às redes sociais na terça-feira, abrindo com ditado ele foi “acusado de lançar uma música pró-linchamento” – referindo-se à sua faixa, “Try That in a Small Town”, que foi lançada em maio, mas está circulando desde que o videoclipe foi lançado na semana passada.