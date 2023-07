Jason Aldean sai correndo do palco durante show em Connecticut e assina sinais relacionados ao calor

Reproduzir conteúdo de vídeo



Twitter / @kc_schweizer

Jason Aldean teve problemas durante seu show em Connecticut no sábado à noite … ele foi filmado saindo do palco no meio de uma música e, embora não saibamos, há sinais de que foi relacionado ao calor.

A estrela country estava se apresentando no calor e umidade no Xfinity Theatre em Hartford quando ele parou de cantar e enterrou o rosto no braço. Parece que ele estava enxugando o suor e depois saiu correndo do palco.

Confira este vídeo … Jason começa a cantar as palavras novamente enquanto está de pé no microfone, mas é tudo muito breve, e esse foi o fim do show. Algo está claramente errado.

Não sabemos o que aconteceu depois disso… mas um dos fãs de Jason foi ao Twitter para fornecer alguns detalhes.

Ela escreveu … “Estava mais quente que o inferno. Já era ruim o suficiente ficar parado no fosso. Não consigo me imaginar atuando de jeans, botas e chapéu sob todas aquelas luzes naquela umidade sem brisa. Espero que ele esteja bem.! “

Ela também disse que Jason nunca voltou e o show foi interrompido. Jason está atualmente em sua turnê “Highway Desperado”, então esperamos que não seja muito sério.