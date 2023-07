Jason Derulo diz que as celebridades deveriam parar de tirar fotos com telefones lançados por fãs

Jason Derulo conhece muito bem os perigos dos fãs jogando merda no palco… e ele diz que cabe aos artistas colocar o pé no chão para fazer isso parar.

Jason atingiu a Barnes and Noble em Nova York na quarta-feira para promover seu novo livro “Cante seu nome em voz alta: 15 regras para viver seu sonho” … e deu sua opinião sobre por que ele acha que recentemente houve um aumento de objetos atirados em artistas.

Jason diz que tudo começou com os fãs jogando seus telefones no palco na esperança de que seu artista favorito tirasse uma foto usando o dispositivo. Depois que vários artistas começaram a tirar fotos, deu lugar a mais telefones sendo jogados … com uma mistura de outras coisas aleatórias.