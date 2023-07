Javier Mendez elogia atuação de Alexander Volkanovski no UFC 290 e garante revanche ‘épica’ contra Islam Makhachev

O técnico de Islam Makhachev acredita que uma revanche contra Alexander Volkanovski é inevitável, especialmente depois do fim de semana passado.

No UFC 290, Volkanovski teve outra atuação estelar, dominando Yair Rodriguez para manter o título dos penas. Foi a primeira luta de Volkanovski desde a derrota na decisão para Makhachev na luta dos leves no UFC 284, e além de reafirmar “The Great” como o melhor lutador peso por peso do esporte, também deixou o técnico Javier Mendez animado com o revanche com sua carga.

“Foi uma daquelas lutas em que Alex provou o quão bom ele é pelo que fez”, disse Mendez em seu podcast. “Ele se ajustou. Ele fez algo que normalmente não faz. Ele estava sendo derrotado no campo de luta, então mudou o roteiro para ser o lutador, e ele podia lutar, e provou que podia lutar. Então ele derrubou Yair e o dominou completamente no chão.

“Não foi até que ele o acertou com a mão direita, aquele gancho de direita, e então ele se lançou sobre ele. … Foi uma bela exibição de um cara superinteligente, com um QI ótimo. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eles o entregam ao Islã ou entregam outra pessoa ao Islã. Mas em algum momento teremos que lutar com ele novamente e estou ansioso porque vai ser uma grande luta. Definitivamente depois daquela performance.”

Ainda que nada seja oficial, no momento tudo indica que Makhachev defenderá o cinturão dos leves no UFC 294, em Abu Dhabi, porém, o adversário ainda está no ar. O ex-campeão dos leves Charles Oliveira parecia ser o candidato mais provável, no entanto, “Do Bronx” declarou recentemente que não estaria pronto para competir em outubro, e Mendez diz que o campeão dificilmente atenderá a qualquer pedido de adiar essa luta até mais tarde. no ano.

“Oliveira está falando sobre como quer lutar em novembro ou dezembro”, disse Mendez. “Bem, ele não vai decidir quando lutar pelo título. O UFC decide isso. Acredito que eles marcaram o Islã para 21 de outubro porque precisam dele para Abu Dhabi. Eu acredito que é 100 por cento a luta que faz sentido para o Islã permanecer lá. Quem é o adversário? Não sei. Pode ser Oliveira ainda. Oliveira poderia dizer: ‘Não importa, vou lutar com ele em Abu Dhabi.’ Não sei.”

Com isso em mente, Volkanovski pode se encaixar em outra disputa pelo título dos leves mais cedo do que o esperado, principalmente porque após sua vitória no sábado, Volkanovski disse que não descartaria um retorno rápido para revanche contra Makhachev, apesar de precisar de uma pequena cirurgia. Mas, quer aconteça em outubro ou em algum momento, Mendez acredita que uma revanche está destinada a acontecer e, quando acontecer, o técnico de Makhachev diz que será tão boa quanto a primeira vez.

“Quando essa luta acontecer, teremos trabalho pela frente. Nós dois temos”, disse Mendez. “Lembre-se, não é moleza para eles. Você tem dois lutadores que podem mudar de maneiras diferentes. Não é como se o Islã não suportasse o Volk também. Ele definitivamente pode. E não é como se Volk não pudesse sobreviver no chão também. Ele definitivamente pode. Ele provou isso. Então nós dois podemos mudar. Veremos o que acontece. É apenas uma daquelas coisas, quando essa luta acontecer, e estou esperando que aconteça em algum momento, vai ser épico. Vai ser uma daquelas segundas lutas entre campeão x campeão que entrega novamente. Vai entregar de novo.”