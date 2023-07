Jaylen Brown, do Boston Celtics, fecha o contrato mais lucrativo da história da NBA, por enquanto

Tele celtas de Boston acabou de quebrar um novo recorde depois que eles concordaram em uma extensão de contrato de 5 anos com Jaylen Brown. Brown tem atuado em um nível de elite nos últimos dois anos, ele é um ala-armador que também joga como um pequeno atacante e oferece estatísticas incríveis a cada temporada. Quando o Celtics começou sua campanha de extensão de contrato, eles sabiam que tinham que selar o acordo para Jaylen Brown. Ao lado de Jayson Tatum, Brown é o outro pilar que mantém o Boston Celtics na liderança da Conferência Leste. Em um acordo feito por Jason Glushon, Brown tem US $ 304 milhões totalmente garantidos e divididos nas próximas cinco temporadas. Sem dúvida, este é o contrato de 5 anos mais lucrativo da história da NBA. Shams Charania do Athletic quebrou a história primeiro.

Jaylen Brown terá o melhor contrato da NBA por um curto período de tempo

Em meio a essa nova extensão de contrato, é exatamente aqui que as coisas ficam muito mais interessantes na NBA. Um fenômeno semelhante está ocorrendo na NFL agora, as extensões de contrato estão prestes a explodir. Com relação a Jaylen Brown, ele está longe de ser considerado o melhor jogador do campeonato. Esse título vai para estrelas como Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Luka Doncic ou Nikola Jokic. Até Jayson Tatum é considerado um jogador mais importante que Jaylen Brown, o que nos leva a esse dilema. Quanto tempo Brown permanecerá com o contrato mais lucrativo da história da NBA?

Pelo menos até o início dos camps de times diferentes, porque já estamos recebendo relatos de que outros grandes jogadores também estão renovando seus contratos. Um desses jogadores é Anthony Davis, que teria assinado uma extensão de contrato logo antes do início do acampamento do Lakers. Quando isso acontece, há uma boa chance de o Lakers oferecer mais ao AD do que o Celtics ofereceu a Jaylen Brown. E isso é apenas o começo, muitos grandes jogadores provavelmente assinarão extensões de contrato nas próximas semanas e no próximo ano também. Portanto, o rótulo de ‘contrato mais lucrativo da NBA’ não é tão importante se considerarmos as circunstâncias. Mas, por enquanto, Jaylen Brown deve aproveitar isso completamente.