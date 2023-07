Jayson Tatum é claro sobre quem serão os próximos melhores jogadores da NBA: há uma surpresa?

Lebron James tem sido a NBA nos últimos 15 anos, pelo menos, e houve um período mais curto em que ele foi acompanhado por Stephen Curry no topo da montanha.

No entanto, à medida que avançamos para a temporada de 2023, James não é mais o melhor jogador da NBA e nunca mais voltará aos seus melhores níveis.

Assim, a nova era da NBA está chegando e pode muito bem ser qualquer um dos vários jogadores que marcam a nova era da liga.

Nós temos Luka Doncic, Zion Williamson e o recém-redigido Victor Wembanyamaembora haja também Jayson Tatum com o celtas de Boston.

tatum ele mesmo tem discutido esse assunto e acredita firmemente que estará na disputa pelo consenso de melhor jogador da liga.

“Você tem caras como eu, Lucas [Doncic], Jaylen Brown, Donovan Mitchell”, explicou ele a Ball Don’t Lie.

“A liga está em ótimas mãos. Muitos caras talentosos.

“Embiid, jokic e Gianniseles ainda são meio jovens, eu acho.”

Tatum está pronto para se recuperar da decepção nas finais

Tendo estado tão perto de um campeonato da NBA, tatum está pronta para lançar mais uma investida no campeonato em 2023.

O celtas a lista continua bastante forte, apesar de ter perdido as finais em 2022, mas com Tatum controlando o navio não há nada que esteja além dessa equipe.

A adição de Kristaps Porzingis por meio de uma troca de três times tem o potencial de dar ao time uma nova dinâmica no ataque e na defesa, embora haja sérias preocupações de que o equilíbrio do time tenha sido prejudicado com a saída do líder defensivo, Marcus Smart.

tatum precisará desenvolver um relacionamento em quadra com Porzingis. No seu melhor, o letão era uma estrela em potencial e, se puder voltar a esses níveis, sua presença física ao lado da genialidade de tatum poderia fazer da dupla uma das melhores combinações duplas da NBA.