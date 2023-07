Jayson Tatum faz jogada ousada e quer recrutar Damian Lillard para o Celtics

Ade acordo com NBA insider Marc J. Spears de Andscape, Jayson Tatum está recrutando ativamente Damian Lillard juntar-se ao celtas de Boston. Apesar do desejo expresso de Lillard de ser negociado com o calor de MiamiTatum alcançou o sete vezes All-Star.

“Ouvi dizer que Jayson Tatum está batendo naquela porta agora também para descobrir uma maneira de fazer (Lillard) vir para Boston”, revelou Spears no NBA Today.

No entanto, Chris Haynes do Bleacher Report e TNT, que tem um relacionamento próximo com Lillard, afirmou anteriormente que Lillard não tem nenhum interesse em jogar pelo Celtics. O Portland Trail Blazers O foco principal do ícone é ser negociado para o Heat, onde ele pode se juntar a Jimmy Butler e Bam Adebayo.

Enquanto um potencial Big 3 consistindo em Lillard, Tatum e Jaylen Brown seria uma combinação letal, permanece incerto se o Celtics teria que se separar de Brown ou Tatum para adquirir Lillard.

Depois de perder para o Miami na Finais da Conferência Leste de 2023, Boston pode estar procurando atualizar sua lista neste verão. A equipe já fez um movimento significativo ao negociar Marcus Smart para o Memphis Grizzlies e adquirindo Kristaps Porzingis de Washington Wizards.

Portland explorará opções comerciais

A Lillard não possui uma cláusula de proibição de negociação como Bradley Beal, permitindo que o Portland Trail Blazers para explorar opções de negociação com qualquer equipe. Portland pretende garantir o melhor retorno possível para Lillard, que é amplamente considerado um dos melhores jogadores da NBA.

O destino onde o Lillard jogará na próxima temporada é alvo de muita especulação. Muitos na liga acreditam que o armador superastro terminará com o calor de Miamijá que as equipes podem hesitar em trocá-lo, devido ao seu forte desejo de ingressar no Miami.

Na temporada 2021-2022, lillard teve uma média impressionante de 32,2 pontos, 4,8 rebotes e 7,3 assistências em 58 jogos. Ele também foi reconhecido como um dos 75 melhores jogadores de todos os tempos em 2022, solidificando ainda mais seu status de talento de elite na liga.