JBS tem 88 vagas de emprego abertas pelo país

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em várias regiões do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e acompanhar seu crescimento contínuo, a empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar seus quadros.

JBS abre vagas de emprego em diversas regiões do país

A companhia é conhecida por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, buscando proporcionar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Além de salários competitivos, a empresa oferece uma série de vantagens, tais como:

Plano de saúde abrangente, incluindo cobertura odontológica.







Programas de treinamento e desenvolvimento profissional.







Oportunidades de crescimento dentro da empresa.







Ambiente de trabalho seguro e inclusivo.







Vale-refeição ou alimentação.







Vale-transporte.







Participação nos resultados da empresa.







Convênios com instituições de ensino e descontos em serviços.







Programas de qualidade de vida e bem-estar.

A JBS está oferecendo vagas de emprego em diferentes áreas e níveis hierárquicos. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Analista de Recursos Humanos.







Engenheiro de Produção.







Supervisor de Qualidade.







Técnico em Segurança do Trabalho.







Assistente Administrativo.







Analista de Logística.







Operador de Máquinas.







Eletricista Industrial.







Auxiliar de Produção.







Coordenador de Vendas.







Analista de Marketing.







Analista Financeiro.







Gerente de Projetos.







Estagiário de Engenharia.

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis na JBS devem acessar o portal de empregos 123empregos. Lá, será possível encontrar todas as informações detalhadas sobre cada vaga, bem como os requisitos necessários para se candidatar. Basta buscar pelo nome da empresa e selecionar a oportunidade desejada para iniciar o processo de inscrição.

Sobre a empresa

A JBS é uma empresa multinacional do setor de alimentos, com mais de 65 anos de história. Presente em mais de 20 países, a companhia é líder mundial na produção de proteína animal, atuando nos segmentos de carne bovina, suína, de frango e alimentos processados.

Com um compromisso contínuo com a qualidade e a inovação, a companhia tem como missão oferecer alimentos seguros e de qualidade para milhões de pessoas em todo o mundo. A empresa busca constantemente melhorar seus processos produtivos, investir em tecnologia e desenvolver soluções sustentáveis para garantir a satisfação de seus clientes e o bem-estar dos animais.

