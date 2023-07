Jennifer Garner retornará como Elektra em ‘Deadpool 3’: ela está compartilhando cenas com Ben Affleck?

EUNos últimos dias, relatos de Ben Affleck reprisando seu papel como Matt Murdock desde o início dos anos 2000Temerário‘filme em’Deadpool 3‘ começou como rumores. Na sexta, IGN também relatou que Jennifer Garner também está reprisando seu papel como Elektra para o mesmo filme. Você já sabe o que toda a internet está pensando. Dado seu passado como ex-casal e os filhos que compartilham, Ben e Jenn estão compartilhando a tela mais uma vez como um casal divorciado. Entendemos que Ben Affleck tem um relacionamento amigável com a mãe de seus filhos e os dois cuidam bem dos filhos. Portanto, compartilhar cenas juntos não deve ser um problema, a menos que Jennifer Lopez tenha algo a dizer sobre isso. Mas isso é apenas parte dos relatórios sobre ‘Deadpoool 3’.

Outras aparições esperadas para ‘Deadpool 3’

Várias saídas, como The Hollywood Reporter, Variety ou IGN estão lançando novas informações sobre a produção de ‘Deadpool 3’. Segundo eles, atores como Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellen, Chris Evans, e muitos mais estão reprisando seus papéis no Universo Fox Marvel desde o início dos anos 2000. Além disso, eles confirmaram que Wolverine de Hugh Jackman vai usar o clássico terno amarelo dos quadrinhos durante o filme. Isso não foi usado quando ele interpretou seu papel icônico em nenhum desses filmes, mas o produtor Kevin Feige sempre tentou se ater ao material original tanto quanto possível. o filme também teve uma classificação R difícil confirmada por um dos produtores do filme.

Deadpool mata o Universo Marvel?

Todas essas participações especiais só podem significar uma coisa. Ryan Reynolds tomou a decisão de fazer um filme vagamente baseado no enredo dos quadrinhos, onde Deadpool mata todo o Universo Marvel. É uma das corridas de maior sucesso do personagem e uma das mais meta também. A diferença é que este filme parece estar se inclinando para Deadpool matando todo o universo Fox Marvel personagens. Deve ser muito divertido vê-lo atacando todo mundo que você pode imaginar daquela época nos filmes de quadrinhos. Produção para ‘Deadpool 3‘ está em andamento. O filme estreia em 3 de maio de 2024.