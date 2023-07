Jennifer Lopez choca a internet ao comemorar seus 54 anos em lingerie de renda branca

Jennifer Lopez fez de tudo e comemorou seu aniversário de 54 anos com um estrondo, deixando todos saberem que a idade é apenas um número. Jenny do quarteirão postou uma foto dela com uma lingerie de renda branca que caiu perfeitamente na aniversariante.

Jennifer Lopez desafia o tempo com biquíni preto aos 53 anos

JLo, a latina mais influente do mundo do entretenimento

A Diva do Bronx, nascida em 24 de julho de 1964, e desde muito jovem demonstrou um grande talento para todas as artes performativas. Com o passar dos anos, a garotinha se tornou uma adolescente e depois uma mulher espetacular, com um talento impressionante para o cinema, música, modelagem e uma empresária fria como uma pedra.

Uma das mulheres contemporâneas que também tem mais de cinquenta velas em seu bolo é amiga de JLo, é sua amiga mexicana, Salma Hayek, que relembrou o aniversário da nova-iorquina e dedicou uma bela mensagem a ela em seu Instagram.

“Ontem à noite, do nada, encontrei esta foto. Acho que isso significava que eu tinha que compartilhá-la em seu dia especial. Isso me fez pensar em uma época em que eles disseram que não conseguiríamos. Então eles disseram que não duraríamos. Continue brilhando chica e continue aproveitando cada segundo!“

JLo ao longo dos anos

Desde que o dia começou, JLo foi às redes sociais para comemorar 54º aniversário com várias histórias no Instagram relembrando alguns de seus trabalhos mais icônicos, como o filme icônico que a trouxe à fama: Selena. Então ela postou um vídeo onde ela dança e parece que ela é 30 anos mais nova que seu aniversário.

Estas semanas foram repletas de comemorações pelo “Diva do Bronx” como ela recentemente comemorou seu primeiro aniversário de casamento com Ben Affleck ao divulgar uma prévia de uma das músicas que ela compôs inspirada nele “Jornada da meia-noite para Las Vegas“, em que ela fala sobre o momento em que ela e o marido decidiram se casar após 20 anos de espera.