Jenny Dell retorna aos bastidores da NFL, pronta para cativar o coração dos fãs mais uma vez

NFL fãs de todo o país estão se preparando para uma temporada emocionante como repórter popular Jenny Dell faz seu tão esperado retorno às telas. O apresentador de 36 anos de “Refeições no Campus” conquistou os corações dos entusiastas do esporte com seu entusiasmo contagiante e cobertura perspicaz. Notavelmente, Dell é casado com ex Liga Principal de Beisebol estrela Will Middlebrooksadicionando uma camada extra de intriga à sua história.

Vindo de Connecticut, Dell atualmente agracia o jogos da NFL com sua presença como uma proeminente repórter de CBS Sports. Sua jornada para o sucesso no mundo da radiodifusão começou depois da faculdade, quando ela decidiu seguir sua paixão pelos esportes. Dell estudou na Universidade de Massachusettsgraduando-se em Hospitalidade e Turismo. Mal sabia ela que essa fundação educacional abriria as portas para uma carreira que cativaria milhões de fãs.

A Dell ingressou inicialmente ESPNonde trabalhou no departamento de produção do conceituado programa “Contagem regressiva diária.” No entanto, sua grande chance veio em 2012, quando ela se juntou ao MLB equipe em Esportes NESN hoje. Nesse papel fundamental, a Dell foi incumbida de cobrir o lendário BostonRed Sox, instantaneamente catapultando-a para os holofotes. Foi nessa época que ela cruzou o caminho do talentoso terceira base Will Middlebrooks, e sua conexão era inegável. No final de 2012, o casal começou a namorar e sua história de amor floresceu.

Jenny Dell brilha enquanto os fãs antecipam seu retorno à NFL

Apenas 18 meses depois que começaram a namorar, Dell e Middlebrooks conseguiram noivo. O casal, que agora tem duas filhas, trocou votos em um local de inspiração toscana de tirar o fôlego nos arredores de Scottsdale, Arizona, em 2016. Devido às agendas esportivas agitadas, o casal teve que encontrar um momento único para se casar, e que melhor dia do que o Dia dos Namorados? Dell explicou com humor, “Tínhamos um fim de semana do ano inteiro para nos casar, e aconteceu de cair no Dia dos Namorados.“

Desde sua chegada ao CBS, A carreira de Dell atingiu novos patamares. Os fãs seguiram ansiosamente sua cobertura de basquete universitário, futebol americano universitário e o NFL para a rede. Além disso, ela co-apresenta o popular programa “Campus come” ao lado Troy Johnson no Rede Dez Grandes. O charme e a experiência de Dell conquistaram uma crescente base de fãs on-line, com sua página no Instagram apresentando um número impressionante de seguidores de mais de 80.000 fãs dedicados. Suas atualizações fornecem vislumbres de sua vida familiar e de sua paixão por esportes, incluindo instantâneos recentes de férias ensolaradas na Espanha.

Com um apoio tão avassalador, fica claro que Jenny Dell solidificou sua posição como uma figura amada e influente no mundo do jornalismo esportivo, e seu retorno à Linhas laterais da NFL é ansiosamente aguardado pelos fãs de todo o país.