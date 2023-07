Jequiti Cosméticos ABRE VAGAS por todo o Brasil

A Jequiti Cosméticos, marca completa que oferece as mais diversas linhas de cosméticos e beleza para os seus clientes, está com alguns postos de trabalho vagos em solo brasileiro. Quer dizer, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista de Planejamento JR – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento Mercadológico Pleno – Osasco – SP – Efetivo;

Analista de Produtos Júnior | Maquiagem – Osasco – SP – Efetivo;

Analista Financeiro – Osasco – SP – Efetivo;

Assistente de Crédito e Cobrança – Exclusiva para PCD – Osasco – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – AC, AP, AM, PA, RO e RR – Banco de talentos;

Gerente de Vendas – Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo;

Gerente de Vendas – Jundiaí e Região – Jundiaí – SP – Efetivo.

Mais sobre a Jequiti Cosméticos

Sobre a Jequiti Cosméticos, podemos ressaltar que a empresa tem um portfólio completo que abrange: perfumaria, maquiagem, cuidados diários, cabelos, linhas infantis e bebê. Além disso, já soma mais de 128 milhões de reais em prêmios distribuídos no Roda a Roda Jequiti.

Ao longo dos seus 16 anos de trajetória, se destaca no mercado brasileiro pela história de sucesso e busca constante por inovação. Ademais, visa ser multicanal, multidisciplinar e estar em constante transformação digital.

Por fim, são mais de 600 colaboradores e valoriza competências como aprendizado contínuo, comunicação, foco no resultado, protagonismo, resiliência, trabalho em equipe e visão de negócio.

Como se candidatar para um dos cargos?



Você também pode gostar:

Bom, agora que as vagas da Jequiti já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil e das principais notícias do nosso território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no Notícias Concursos!