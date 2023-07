Jerry Jones e Dallas Cowboys são uma dor de cabeça para os residentes de Oxnard

Rresidentes da cidade de Oxnard, Califórnia, estão chateados com Jerry Jones e a nova tenda de hospitalidade VIP que eles montaram nos campos de treinamento do Dallas Cowboys.

O vaqueiros estão na pré-temporada em Oxnard desde 2011. Antes da chegada do time do Texas, o local onde treinavam era apenas um grande terreno, que acabou se tornando um conjunto habitacional. As pessoas que possuem casas na Galeria podem assistir aos jogadores do Dallas sem problemas.

Mas para este ano jones construiu uma tenda VIP que impede alguns moradores de ver o campo, além de ser muito alta e bloquear a luz do sol, o que pode afetar a vegetação.

Conforme relatado pelo Dallas Morning News, a tenda será removida após o término da pré-temporada dos Cowboys.

Dallas e Prescott prometem um ótimo 2023

A temporada passada foi outra campanha frustrante para o Dallas Cowboys. A equipe caiu, novamente, para o São Francisco 49ers nos playoffs, e com o quarterback Dak Prescott como destaque negativo.

Prescott terminou o ano passado com 15 interceptações, a pior marca da NFL. No entanto, segundo o próprio zagueiro, o time não terá tantas viradas como em 2023.

“Não vou ter nem dez interceptações nesta temporada”, Prescott disse em uma entrevista com Gabriel Trevino do Fort Worth Star-Telegram na segunda-feira.

“Eu sei do que sou capaz. Se eu olhar para trás e corrigir os erros, nem metade dessas interceptações deveriam ter acontecido. Não estou dizendo que a culpa é dos recebedores, mas se pudermos minimizar nossas falhas, esse número cai drasticamente. Ninguém se preocupa em analisar isso”, disse Prescott.