Jerry O’Connell vem para o resgate quando o Food Truck explode em chamas

Jerry O’Connell só precisa de um par de óculos, porque o cara é um Clark Kent da vida real … entrando em ação quando viu um food truck virar fumaça!

A aplicação da lei diz ao TMZ … Os deputados do xerife se depararam com o incêndio do caminhão no domingo em Malibu, puxando rapidamente um homem para fora do veículo e, em seguida, começaram a remover os tanques de propano próximos – que foi quando Jerry se envolveu.

Jerry, que estava em seu carro com suas filhas gêmeas, saiu do carro e nos disseram que ele imediatamente moveu uma lata de gasolina perto do caminhão de comida. Bastante heróico, quando você considera que outra lata já estava pegando fogo e as chamas se espalhavam em um campo próximo.

Somos informados de que ele também escalou uma cerca para pegar um extintor de incêndio, tentando manter as chamas sob controle até que os profissionais do Corpo de Bombeiros do Condado de LA chegassem para assumir as funções de combate a incêndios.

Jerry tem experiência no combate a incêndios … em 2003, quando um incêndio perto das montanhas de San Bernardino ameaçou sua casa, ele ajudou os bombeiros por vários dias e acabou salvando seu bloco.