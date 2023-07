Jesus Show ‘The Chosen’ obtém isenção de SAG para continuar filmando em meio à greve

Um milagre aconteceu em nome de um show de Hollywood que agora pode continuar trabalhando com seus atores em meio à greve SAG-AFTRA … e beneficia ninguém menos que Jesus, ou pelo menos os fãs de sua história.

Os showrunners da popular série de TV cristã “The Chosen” anunciaram no domingo que receberam sinal verde para seguir em frente com a produção … incluindo seu elenco principal, vários dos quais estão no sindicato dos atores. É o primeiro show a pegar essa pausa.

não requer nosso elenco, e então vamos esperar e torcer para que a greve termine (improvável em breve) ou que tenhamos uma isenção e possamos retomar as filmagens.

Sim, é perturbador e vai custar tempo e dinheiro… mas nós trazemos nossos 5 pães e 2 peixes. Deus cuida do resto.

Dallas (2/2) — O Escolhido (@thechosentv) 14 de julho de 2023

@thechosentv

A razão… eles receberam uma renúncia do Screen Actors Guild, que basicamente lhes dá uma isenção para continuar filmando – mesmo que o resto das principais produções da cidade sejam desligar. Prazo final foi o primeiro a dar a notícia.

As pessoas que administram a conta do Twitter “The Chosen” estavam implorando ao SAG para dar uma folga para eles … e, felizmente, veio em tempo recorde. Eles estavam preocupados em ter que pausar as coisas em Utah – onde estão no meio das filmagens de uma nova temporada – a menos que obtivessem a renúncia … e como o receberam em apenas alguns dias, eles estão não totalmente fora do cronograma.

Para ser claro: 1. Concordamos com todos os pedidos do SAG e seu acordo provisório. 2. A 4ª temporada é totalmente independente e 100% financiada por doações. — O Escolhido (@thechosentv) 17 de julho de 2023

@thechosentv

Agora, por que eles estão recebendo a renúncia enquanto outras produções têm que esperar nos bastidores … na verdade não tem nada a ver com o que você pode pensar – ou seja, algum tipo de brecha religiosa. Pelo contrário, tem mais a ver com o fato de o programa / filme ser independente … ou seja, não ter vínculos importantes com uma TV ou estúdio de cinema no que diz respeito ao financiamento.

“The Chosen” certamente tem um histórico popular – inicialmente saiu do papel por meio de crowdfunding – mas desde então meio que se tornou popular … com acordos de licenciamento sendo fechados entre vários grandes estúdios como Netflix, Amazon, CW, Peacock, e outros.