Jets e ‘Hard Knocks’ podem significar problemas para Aaron Rodgers, diz Mike Francesa

Ade acordo com a personalidade veterana da mídia esportiva Mike Francesa, a potencial participação do New York Jets em “Hard Knocks” não seria um bom presságio para o time, principalmente porque o quarterback Aaron Rodgers constrói química com seus companheiros de equipe.

Falando em seu podcast na Rede BetRivers, Francesa não se conteve: “Se você decidiu abrir seu campo de treinamento e seu tempo de desenvolvimento este ano para ‘Hard Knocks’, eles são uns completos idiotas. eles podem fazer agora.”

Os Jets, sendo uma das equipes incapazes de recusar os holofotes nesta entressafra, foram apresentados anteriormente em “Hard Knocks” em 2010. Chicago Bears, New Orleans Saints e Washington Commanders também estão no mesmo status de não recusa.

Embora o técnico do Jets, Robert Saleh, tenha expressado que o time não está interessado em aparecer em “Hard Knocks”, existe a possibilidade de que eles sejam forçados a participar. Isso levou Francesa a expressar sua frustração, afirmando que seria um erro para os Jets, principalmente considerando a atenção que já atrairiam com a contratação de um zagueiro de destaque como Aaron Rodgers.

“É a pior decisão que eles poderiam tomar, e me assusta daqui para frente que eles continuem cometendo erros”, criticou Francesa. Ele ainda levantou preocupações sobre a prontidão da comissão técnica dos Jets para lidar com as implicações de ter Aaron Rodgers no prédio, sugerindo que a consideração de “Hard Knocks” indicava falta de preparação.

Os fãs dos Jets não estão tão felizes

Até os torcedores do Jets parecem compartilhar o sentimento de Francesa, vendo “Hard Knocks” mais como um aborrecimento do que um benefício. Quanto a Rodgers, o quarterback estrela do Green Bay Packers ainda não experimentou os holofotes de “Hard Knocks” ao longo de suas 18 temporadas. Por outro lado, o Dallas Cowboys apareceu três vezes, enquanto o Rams e o Cincinnati Bengals fizeram duas aparições cada.

Embora ainda não se saiba se Aaron Rodgers participará de sua primeira jornada “Hard Knocks”, os fãs podem antecipar a documentação do programa sobre o campo de treinamento dos Jets e os vários altos e baixos que o acompanham.