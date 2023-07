Jim Caviezel afirma que a CIA terá que matá-lo se quiser que ele pare de expor o tráfico de crianças

Emesmo se ator Jim Caviezel sabia que seus dias estavam contados por expor a enorme indústria do tráfico de crianças e seres humanos para o mundo, ele ainda continuaria nessa cruzada. A grande mídia falha em relatar que ‘som da liberdade‘ está entre os filmes mais assistidos nos cinemas americanos no momento. Eles criticam isso como um sonho febril de conspiração de direita, quando trata claramente de um assunto que deveria ser importante para todos ao redor do mundo. Anualmente, cerca de 840.000 crianças desaparecem apenas nos Estados Unidos. Quando você fala sobre o mundo, os números estão na casa dos milhões e parece haver pouco ou nenhum esforço para impedir esse grande problema.

Não obstante de Jim Caviezel crenças, todos podemos concordar que crianças raptadas é uma das crises mais importantes da história humana moderna que precisa ser enfrentada adequadamente. Certo? Porque isso hollywood ator está fazendo sua parte fazendo afirmações perigosas que podem colocar sua vida em perigo. Recentemente, ele afirmou que o Agência Central de Inteligência (CIA) é o principal responsável por este problema de crianças desaparecidas. Ele diz que eles são o cérebro por trás de tantas crianças perdidas em todo o mundo. caviezel apareceu em vários podcasts falando sobre isso e confirmando que houve tentativas de assassinato contra sua vida.

Jim Caviezel está pronto para morrer por sua causa

Durante uma recente chamada de Zoom com General Michael Flynn, Caviezel disse: “Bem, deixe-me explicar uma coisa para todos vocês no mundo que pensam que eu sou uma garotinha e tenho medo de vocês. Eu não tenho medo nem um pouco. Eu dei… Deus me trouxe para dentro hollywood para se tornar um ator. Ele me pediu para fazer isso. Ele era meu oficial de inteligência. O maior Deus, o único Deus, e ele me amou o suficiente para me dar um propósito em minha vida… porque eu era o mais baixo dos baixos e naquela época… e eu trocaria minha vida de bom grado para salvar esses pequeninos, porque os gritos que ouvi foram tão horríveis que não consigo dormir à noite. Às 3 da manhã, por qualquer motivo, posso ouvi-lo. Então eu quero que você entenda, quando você tenta fazer o que você fez comigo em ‘A paixão de Cristo, ‘mudar a narrativa do mundo, você nunca me assustou. Você não me assusta agora.”