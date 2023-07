Jim Miller não tem certeza se o UFC 300 será sua última luta, mas ele ‘ficaria animado’ para enfrentar alguém como Matt Brown no card

Alguns anos atrás, Jim Miller declarou seus planos de lutar pelo menos até o UFC 300, o que parecia uma grande ambição na época.

Depois de competir anteriormente no UFC 100 e no UFC 200, Miller sentiu que o UFC 300 seria o final de livro perfeito para sua carreira, que já incluía mais de 30 lutas na promoção e uma excelente reputação como o tipo de atleta que enfrentaria qualquer um, em qualquer lugar e a qualquer hora. O UFC 300 também parecia tão distante, como um objetivo abstrato em um futuro distante, que motivou Miller a seguir em frente até chegar à linha de chegada.

Após um nocaute de 23 segundos em sua luta mais recente, que agora representa a finalização mais rápida em sua ilustre carreira de 54 lutas, Miller começou a perceber que sua esperada data de aposentadoria estava chegando muito mais cedo do que ele esperava. De fato, com base na programação atual, o UFC 300 provavelmente ocorrerá em março ou abril de 2024, o que deixa Miller adivinhando o tempo que resta em sua carreira.

“Antigamente, alguns anos atrás, [I thought,] — Isso é longe o suficiente. Provavelmente foi em 2020 quando mencionei isso”, disse Miller ao MMA Fighting. “Eu me sinto bem. Estou tendo um bom desempenho. Eu definitivamente ainda quero lutar no card. Só não sei se será o último ainda. Não sei se isso será suficiente.”

Com um recorde de 4-1 nas últimas cinco lutas, com todas as vitórias vindo por nocaute ou finalização, Miller obviamente ainda está em alto nível.

O nativo de Nova Jersey também encontrou seu ritmo ao dividir seu tempo entre treinar na academia, passar o tempo em casa com sua família e trabalhar em outros empreendimentos fora do jogo de luta. De uma maneira estranha, Miller está no auge agora, mas também sabe que não pode lutar para sempre.

Por isso quer marcar sua aposentadoria, mesmo que o veterano de 39 anos não tenha certeza de que isso acontecerá no UFC 300.

“O que acontece é que quero sair sabendo que a luta para a qual estou indo será minha última vez”, explicou Miller. “Essa é a maior coisa para mim. Quero estar me preparando para minha última luta de MMA. Quero estar caminhando para minha última luta de MMA sabendo que é minha última luta de MMA. Porque isso me coloca naquele reino do nada a perder. Não há nada para segurar.

“Não vou ser do tipo que se aposenta e volta. Meu objetivo é poder colocar a energia que coloco na luta em outras coisas. A próxima coisa. Estou animado para isso, estou mesmo. Só não sei se mais 11 meses são suficientes para mim. Eu ainda estou viciado. Eu ainda estou viciado no sentimento. Durante o aquecimento para este último, pensei que só poderia fazer isso por mais um ano ou mais. Vou sentir falta dessa m****.”

Embora Miller ainda pretenda competir no UFC 300, independentemente de ser sua luta final, ele também está convencido de que o UFC 300 não será sua próxima aparição, porque ele ainda quer voltar antes que 2023 termine.

Se isso parece um risco com o UFC 300 marcado para meados de 2024, Miller responde apontando que nunca jogou pelo seguro ao longo de sua carreira, então por que deveria começar agora?

“Vou conseguir outro até o final do ano”, disse Miller. “Não cheguei a esse ponto sendo conservador. Eu não tive essa carreira sendo conservadora. Eu falei errado, alguém colocou isso na pós-impressão – eu quero terminar minha carreira como comecei minha carreira, que é ser ativo e vencer qualquer um que eu puder. Meu objetivo não é apenas ficar de fora.

“Eu me machuquei agora fazendo coisas estúpidas. Como coisas absolutamente estúpidas. Em dezembro, rompi parcialmente o tendão da patela no joelho esquerdo, curvando-me para pegar a ponta de um invólucro de uma barra de granola. Eu me inclinei e disse, ‘Bang’, e eu fiquei tipo, ‘Oh merda’, e eu tive que sair andando. Então, passei as próximas sete semanas de um campo de treinamento superprotetor de meus joelhos. Eu poderia sentar na prateleira e dizer: ‘Ei, vou me enrolar em plástico-bolha e não lutar até o UFC 300’, e poderia me machucar ao me curvar no jardim ou dar uma topada no dedo do pé ou algo assim. Estamos naquele ponto em que posso me machucar fazendo coisas estúpidas e, na verdade, estou mais seguro quando estou indo duro, porque é quando coloco a armadura, estou me protegendo.

Quanto aos adversários ideais para o UFC 300, Miller nunca escolheu a dedo suas lutas e certamente não vai começar agora, embora goste da ideia de enfrentar outra lenda do esporte.

Um nome em particular que foi sugerido e que o interessa é Matt Brown, que empatou o recorde de nocautes da história do UFC depois de derrotar Court McGee em maio. Miller detém alguns recordes próprios, incluindo o maior número de vitórias na história do UFC, então parece quase adequado para os dois lutarem em um card monumental como o UFC 300.

“Acho que seria uma luta divertida”, disse Miller. “Matt, ele é o favorito absoluto dos fãs. Adoro vê-lo lutar. Nós lutamos em um card local aqui em Jersey juntos em 2006, era como um ginásio de escola, então eu conheço Matt há algum tempo. Isso seria incrível para o UFC 300.

“Essa é uma luta que eu ficaria animado. Há algo divertido em lutar a 170 [pounds] também. Apenas a diferença que senti na semana de luta para esse último [Donald] A luta de Cerrone foi incrível. Foi incrível não estar realmente preocupado com o peso e, quando entrei no octógono, senti que tinha toda a energia. Isso meio que me incomodou, tipo, por que diabos eu cortei para 155? Por que eu me coloco nisso? Por que fazemos isso? Mas sim, isso seria divertido.