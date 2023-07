Jimmy Butler namorando Shakira: ele a faz sorrir, ela não se importa com a diferença de idade

calor de Miami estrela Jimmy Butler e cantor Shakira estão namorando, mas ainda levando as coisas devagar, de acordo com um relatório de sexta-feira de Semanal dos EUAque afirma que ele a faz rir e ela não se importa com a diferença de idade.

Shakira, 46, é 13 anos mais velha que Butler e os dois estão juntos há vários meses, especialmente desde que ela foi flagrada nos jogos do Heat durante o Eliminatórias da NBA de 2023.

Shakira vai apoiar Lewis Hamilton no Silverstone F1

“Eles já saíram algumas vezes, mas as coisas são muito novas e é muito cedo para dizer se há potencial de longo prazo lá”, disse uma fonte exclusivamente nós semanalmente. “Jimmy faz Shakira sorrir e ela se sente feliz em passar o tempo com ele.”

A fonte acrescentou que Shakira, que esteve ligada romanticamente a várias estrelas desde seu recente divórcio, “não se importa” com a diferença de idade de 13 anos “de forma alguma”.

Butler, 33, foi recentemente flagrado em Wimbledon sentados a algumas fileiras de distância de Shakira e continuaram a festa em outro lugar.

Encontro em Londres para Jimmy Butler e Shakira

Eles foram jantar juntos, apesar de chegarem ao restaurante com minutos de diferença um do outro.

“Os dois foram vistos parecendo confortáveis ​​dentro do restaurante enquanto faziam pedidos em um dos restaurantes de celebridades mais populares de Londres”, disse. E! News relatou.

Os seguranças de Butler supostamente escoltaram Shakira assim que eles saíram Restaurante e Bar Novikov junto.

Nem Shakira nem Butler ainda confirmaram ou negaram os rumores de namoro. Por enquanto, eles provavelmente continuarão se esgueirando, embora sem sucesso.