Jimmy Cordero, dos Yankees, é punido com suspensão de uma temporada por violação de violência doméstica

Ianques de Nova Iorque jarro Jimmy Cordero foi atingido com uma suspensão de uma temporada por Liga Principal de Beisebol depois de violar as políticas da liga sobre violência doméstica, agressão sexual e abuso infantil. O apaziguador destro de 31 anos aceitou a suspensão e será colocado na lista restrita, o que significa que não receberá pagamento pelo restante da temporada de 2023.

Em resposta ao anúncio, os Yankees divulgaram um comunicado expressando seu total apoio à investigação da MLB e à ação disciplinar tomada contra Cordero. A equipe enfatizou sua postura contra a violência doméstica e afirmou seu compromisso em manter os padrões estabelecidos pela política da liga.

Cordeiroque já jogou por várias equipes, incluindo o Blue Jays, Nationals, White Sox e Yankeesteve 31 aparições nesta temporada, com 3,86 ERA, 1,07 WHIP e 34 eliminações em 32 2/3 entradas.

Com 76 jogos restantes na temporada, a suspensão de Cordero efetivamente o afasta pelo resto do ano. Notavelmente, as suspensões mais longas sob a política de violência doméstica até agora foram entregues a jogadores como Trevor Bauer (194 jogos), Sam Dyson (162 jogos), José Torres (100 jogos) e Carlos Martinez (85 jogos), entre outros.

Jogador dos Yankees terá de fazer terapia

Como parte das medidas disciplinares, Cordero passará por uma avaliação confidencial e um programa de tratamento supervisionado pelo Joint Policy Board. Embora os detalhes específicos da violação de Cordero não tenham sido divulgados publicamente, está claro que a liga leva esses assuntos a sério e está empenhada em resolvê-los adequadamente.

É lamentável ver a carreira de um jogador interrompida devido a problemas fora do campo, mas a posição firme da MLB sobre a violência doméstica envia uma forte mensagem sobre a importância de garantir um ambiente seguro e respeitoso para todos os indivíduos envolvidos no jogo.