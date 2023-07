Jimmy Garoppolo é um quarterback subestimado, diz Kirk Cousins

MO quarterback do innesota Vikings, Kirk Cousins, comentou na série Quarterbacks que o jogador mais subestimado é Jimmy Garoppolo.

Garoppolo estava sob a sombra de Tom Brady com o New England Patriots, depois mudou-se para o San Francisco 49ers com grandes expectativas, mas não conseguiu corresponder a elas. Espera-se que com o Las Vegas Raiders ele consiga fazer isso.

“Eu meio que sempre coço a cabeça com a situação de Jimmy Garoppolo em San Francisco, porque sei como é difícil vencer nesta liga”, disse Cousins. “E parece que toda vez que ele vai lá, eles vencem. E então, eles estão saindo dele ou tentando recrutar alguém e trocar, e eu penso: ‘É muito difícil vencer jogos de dois dígitos nesta liga e isso é tudo que eles parecem fazer quando jogam. ‘ Obviamente, não sei tudo o que acontece lá, mas se ele fizer isso novamente com os Raiders, em algum momento, esse cara é apenas um vencedor”.

Josh McDaniels diz ‘sem ansiedade’ sobre a disponibilidade de Jimmy Garoppolo

O técnico do Las Vegas Raiders, Josh McDaniels, comentou sobre a recuperação do quarterback Jimmy Garoppolo e disse que sua situação atual não causa ansiedade ou preocupação.

“Não me preocupo com as coisas que não posso controlar. Tenho informações muito boas que dizem que vamos ficar bem”, ponderou o treinador, segundo Paul Gutierrez, da US ESPN.

“Eu não tenho ansiedade, vocês podem ter ansiedade. Eu não”, enfatizou McDaniels, “não vou colocar um prazo ou um dia em nada.

Por enquanto não há previsão de quando Garoppolo voltará aos treinos. O quarterback veterano passou um tempo nas instalações da equipe enquanto continua trabalhando para poder retornar ao campo.