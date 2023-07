Jimmy Garoppolo no caminho da recuperação, espera começar a temporada 100% com os Raiders

Tele Las Vegas Raiders aventura não começou com o pé direito para quarterback Jimmy Garoppoloque teve uma recaída de sua última lesão e novamente passou por cirurgia para perder parte do campo de treinamento para o 2023 NFL temporada.

Em março passado, ele assinou seu contrato com a franquia Las Vegas do São Francisco 49ers e sua presença no campo de treinamento terá que esperar com o preto e prata.

No início de dezembro, ainda com o uniforme dos Niners, Jimmy fraturou o pé esquerdo durante um jogo contra o Miami Dolphins, situação que o obrigou a perder o restante da temporada passada.

O NFL informou que o zagueiro de 31 anos voltou a ser operado para tratar novamente a referida extremidade, embora desta vez sua recuperação seja mais rápida por ter sido principalmente uma limpeza, e espera-se que ele esteja pronto para o próximo mês de julho.

Josh McDaniels deu uma atualização detalhada sobre a situação de Garoppolo.

Treinador dos Raiders Josh McDaniels indicou aos repórteres na quinta-feira que Garoppolo não será visto trabalhando, “Você não o verá hoje. Não, ele está passando por seu processo exatamente como sabíamos que ele faria. Nada aconteceu que nos surpreenda com base nas informações que tínhamos.”

Ele acrescentou: “Sempre vamos cometer erros nesta época do ano, se quisermos ser inteligentes. Não jogamos futebol por 3 meses e meio, então tente apressar (jogadores) em maio, é um má decisão.”

Diante de seus problemas, o próprio quarterback reconheceu em março passado, quando assinou seu contrato com os Raiders: “Você odeia estar nessa situação. Mas depois que superei essa parte inicial, especialmente depois que começamos a correr um pouco nos playoffs no ano passado, eu estava me preparando para crescer novamente e estar pronto. Mas as coisas não deram certo e estou feliz com a forma como terminou.