Jiri Prochazka sugere que lesão em Jamahal Hill foi resultado de ganho de peso, acredita que confronto mais difícil com Alex Pereira

Jiri Prochazka ficou intrigado quando descobriu que Jamahal Hill estava ferido e planejava desocupar o título dos meio-pesados ​​do UFC.

Prochazka está se recuperando de uma lesão no ombro que o forçou a deixar o cinturão vago em dezembro, antes de uma revanche agendada contra Glover Teixeira, título que Hill conquistou ao derrotar Teixeira por decisão unânime no UFC 283 em janeiro. Hill machucou o tendão de Aquiles jogando basquete durante a semana de lutas do UFC 290 no início deste mês, e uma possível luta entre ele e Prochazka foi descartada.

Embora jogar basquete certamente cause lesões, Prochazka sugere que Hill ganhar peso extra depois de ganhar o título não ajudou.

“Minha reação foi: ‘O que você está fazendo, cara’”, disse Prochazka em A Hora do MMA. “Não importa [what the reason was]mas todo mundo que eu via ele tinha muito peso, ele [gained weight]e especialmente para os tornozelos e todas essas áreas como os joelhos, para o corpo, é um grande peso.

“Se você virar seu peso para mais do que o normal, então os joelhos e tornozelos, é ruim. Essa foi a primeira lógica [thought] sobre isso.”

Antes da lesão, Hill chamou Prochazka nas redes sociais para um possível confronto, mesmo sugerindo que Prochazka estava evitando a luta.

Apesar disso, quando a notícia saiu, Prochazka mandou o melhor de Hill para a recuperação, algo que iluminou o tipo de atleta que ele é – é tudo sobre a luta, não o papo furado de antemão.

No momento, Prochazka se prepara para enfrentar Alex Pereira pelo título vago na volta.

“Todos neste jogo estão tentando ser gangsters, e isso [becomes] entrar na jaula com alguém, e [putting on the] melhor desempenho que você pode fazer”, disse Prochazka. “Não se trata de falar antes, isso às vezes – não é estúpido – mas às vezes é lixo.

“Fui preparado para o estilo como Jamahal e gosto disso. Eu gosto do estilo dele; era muito simples, força para cada soco, mas [Pereira] tem estilo semelhante, mas mais atualizado. Há mais lógica em [Pereira’s] estilo.”

Quando questionado sobre quem é o confronto mais difícil entre Pereira e Hill, Prochazka tinha coisas positivas a dizer sobre ambos, mas acabou se inclinando para o ex-campeão dos médios, que provavelmente ganhou sua chance com uma vitória no UFC 291 sobre Jan Blachowicz.

“Ambos são adversários fortes, ambos são [standup fighters]e agora, para mim, Pereira [is tougher]”, explicou Prochazka. “Vou levar Pereira, [he] é o [better] adversário.”