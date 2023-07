Jo Lindner: YouTuber e fisiculturista morre nos braços da namorada

GO fisiculturista alemão Jo Lindner sofria nos últimos dias de uma misteriosa dor no pescoço, que acabou por ser um aneurisma que causou sua morte. O influenciador do YouTube morreu aos 30 anos nos braços de sua namorada Nicha.

Jo Lindnerque também era conhecido como Joesthetics, sofreu o súbito aneurisma que causou sua morte, sua namorada e amigos compartilharam nas redes sociais.

“Ele estava em meus braços… Isso está acontecendo muito rápido… Três dias atrás ele me disse que seu pescoço doía, mas não percebemos até que fosse tarde demais. Ele era a pessoa mais incrível e incrível deste mundo ,” ela adicionou.

“Ele acreditava em todos, principalmente em mim, que eu poderia ser melhor e ser alguém neste mundo. Ele trabalhou duro para se manter motivado, embora às vezes não se sentisse motivado. Mas ele não conseguia descansar ou desistir de seu fãs, porque ele sabia que 8 milhões de pessoas precisavam disso dele.”

A namorada de Lindner o mandou embora com uma mensagem comovente

A namorada de Jo Lindner postou fotos dos dois antes de sua trágica morte e o chamou de pessoa incrível.

“Se seus filhos o conhecessem como eu, ele é a pessoa mais incrível e incrível deste mundo”, continuou ela.

Antes de sua morte, Lindner disse que estava com medo de sofrer um ataque cardíaco por overtraining, dizendo ao YouTuber: Bradley Martynque “O coração também é um músculo, essa é a minha maior preocupação, e se eu tiver cãibras tão fortes que meu coração tenha cãibras?”.

Além da mensagem delicada compartilhada nas redes sociais por sua namorada, outros amigos dele também opinaram, incluindo Noel Deyzel.

“Estou com o coração partido, irmão. Você abriu os braços para nós, nos mostrou tanto sobre a vida e as redes sociais. Sua generosidade comigo e com os outros sempre permanecerá comigo. Só não sei mais o que dizer. Dói me para saber que você se foi para sempre. Eu te amo irmão, fique tranquilo.”