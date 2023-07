Joe Jonas revela como a terapia o ajudou após erro no banheiro no palco

Joe Jonas recentemente compartilhou um incidente hilário e um pouco embaraçoso durante um show em que ele teve que fazer uma rápida troca de guarda-roupa devido a um infeliz acidente no banheiro. Em um episódio do “Will & Woody” podcast, o cantor dos Jonas Brothers abriu o jogo sobre o incidente ocorrido há cerca de quatro anos.

“Acho que pode ter sido um pouco demais, pode ter sido outra coisa, algo um pouco extra”, Joe riu. “Então foi uma mudança de merda no meio do guarda-roupa durante o set.” Para piorar a situação, ele estava vestindo roupas brancas naquele dia, levando a um mau funcionamento inesquecível e inoportuno do guarda-roupa. “Vamos apenas dizer que foi um dia ruim para usar roupas brancas”, ele riu.

Joe mencionou, brincando, que conseguiu superar o trauma daquele momento com muita terapia. Embora ele não tenha revelado o show exato onde aconteceu ou se seus irmãos Nick e Kevin estavam cientes disso, ele deu a entender que os fãs que vasculham os arquivos podem identificar uma mudança de guarda-roupa durante uma apresentação.

Refletindo sobre o incidente, Joe admitiu que temia que alguém descobrisse o que aconteceu, mas no final, não foi tão grande quanto ele esperava. “Assim é a vida”, ele deu de ombros. “Aconteceu com muitos artistas. Paguei minhas dívidas e sinto que faço parte de algum clube secreto agora.”

Outro A-lister que teve contratempos semelhantes

Curiosamente, Joe não está sozinho neste clube único. Outros A-listers como Chris Brown e Ed Sheeran também compartilharam suas histórias de contratempos semelhantes. Certa vez, Chris Brown relembrou um incidente durante um programa da MTV em que teve que segurá-lo até não poder mais, e Ed Sheeran admitiu ter julgado mal um peido no palco, levando a uma situação embaraçosa e confusa.

Essas histórias servem como um lembrete de que até as celebridades têm seu quinhão de momentos embaraçosos. De Joe Jonas para Chris Brown e Ed Sheeran, parece que acidentes acontecem, mesmo nos lugares mais inesperados. Então, da próxima vez que você ver sua estrela favorita no palco, lembre-se de que eles também são humanos e, às vezes, a natureza chama nos momentos mais inconvenientes.