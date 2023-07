Joe Rogan retorna à equipe de transmissão para convocar lutas no UFC 290

Joe Rogan estará de volta ao seu lugar como comentarista do UFC 290 no sábado, com duas lutas pelo título liderando o card para encerrar a última Semana Internacional da Luta.

Embora seu retorno não seja exatamente inesperado, Rogan ficou de fora do UFC 289 em junho, quando a promoção voltou ao Canadá para o que acabou servindo como a última luta de Amanda Nunes antes de anunciar sua aposentadoria.

Rogan parou de viajar internacionalmente para os pay-per-views do UFC há vários anos, mas normalmente ainda viajava para o Canadá, embora não desta vez. Ele estará de volta para o UFC 290 no sábado, onde Alexander Volkanovski enfrenta Yair Rodriguez na luta principal dos penas, enquanto Brandon Moreno defende seu título dos moscas contra Alexandre Pantoja no evento co-principal.

Rogan convocará as lutas ao lado do membro do Hall da Fama do UFC Daniel Cormier e do homem do UFC Jon Anik.

Megan Olivi atuará como repórter da arena durante a noite.

Autoridades do UFC confirmaram a equipe de transmissão ao MMA Fighting na terça-feira.

Enquanto a equipe de transmissão está definida, o card em si passou por várias mudanças nos últimos dias, com Jack Della Maddalena recebendo um novo oponente em Josiah Harrell depois que Sean Brady foi forçado a desistir de sua luta devido a uma lesão.

O principal candidato Bo Nickal também teve que conseguir um novo oponente depois que Tresean Gore sofreu uma lesão que o impedirá de competir no UFC 290. Em seu lugar, Val Woodburn aceitou a oportunidade de enfrentar Nickal no sábado.

O UFC 290 começa com o card preliminar às 18h ET no sábado, seguido pela transmissão pay-per-view às 22h ET.