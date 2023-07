Joey Chestnut vence o Concurso de Comer Cachorro Quente do Nathan por oito anos consecutivos: Quantos cachorros-quentes ele comeu?

EUuma exibição emocionante de alimentação competitiva, Joey Chestnut e Miki Sudo conquistou a vitória mais uma vez no Concurso de comer cachorro-quente do Nathanno Dia da Independência. castanha devorou ​​um surpreendente 62 cachorros-quentes em apenas 10 minutosgarantindo seu 16ª vitória na divisão masculina, enquanto sudo triunfou na competição feminina pelo 9º ano consecutivo ao consumir 39,5 cães. O evento, realizado em Coney Island, Nova York, sofreu um atraso significativo devido ao clima, mas isso não impediu a multidão entusiasmada de espectadores.

O dia foi cheio de altos e baixos para castanha, que revelou que as condições climáticas severas tornavam incerto se a competição aconteceria. No entanto, para seu alívio, o evento continuou, permitindo-lhe saborear o gostinho da vitória na 4 de julho. Refletindo sobre seu desempenho, Chestnut expressou sua satisfaçãoditado, “Estou simplesmente feliz. É 4 de julho, tenho que comer alguns cachorros-quentes e ganhar.” Ele também mencionou seus planos de comemorar ainda mais com algumas merecidas cervejas.

Geoffrey Esper garantiu a segunda posição com um impressionante consumo de 49 cachorros-quentesseguido pela Austrália James Webb em terceiro lugar com 47. A competição atraiu milhares de espectadores que se reuniram para testemunhar o espetáculo guloso, enquanto os comedores competitivos ultrapassavam os limites de seus estômagos, devorando o máximo possível de cachorros-quentes dentro do limite de tempo.

No entanto, o evento enfrentou um revés quando uma forte chuva e uma tempestade com raios atingiram Coney Island pouco antes de os homens estarem programados para competir. Multidões correram em busca de abrigo e um atraso de duas horas devido ao clima. Serviço Meteorológico Nacional havia emitido um alerta sobre a tempestade, alertando os residentes do Brooklyn, mencionando especificamente Coney Island. Infelizmente, houve um relato de uma possível lesão relacionada a um raio na ilha, resultando em uma pessoa sendo transportado para o hospital.

Qual é o recorde de mais cachorros-quentes comidos?

Apesar dos desafios, castanha emergiu como o claro favorito na divisão masculina, tendo vencido 16 das últimas 17 competições do Dia da Independência. No ano passado, ele fez história ao consumir um recorde 76 cachorros-quentes. Em entrevista antes do evento, Chestnut expressou sua disposição de levar seus limites ao extremo, ciente da pedágio físico isso o levaria. “Eu entro sabendo disso e estou disposto a passar por isso porque é uma competição incrível, é 4 de julho e vou fazer o que for preciso para conseguir o número 16″, disse. ele afirmou.

A competição feminina proporcionou um confronto intenso entre sudoa comedora competitiva feminina mais bem classificada e recém-chegada Mayoi Ebihara. No final das contas, Sudo saiu vitoriosa, embora tenha expressado desapontamento em sua contagem final de 39 cachorros-quentes. Ebihara terminou com 33,5 cachorros-quentesgarantindo um respeitável segundo lugar, enquanto Michelle Lesco conquistou o terceiro lugar com 24,5 cachorros-quentes.

O evento aconteceu em Restaurante emblemático do Nathan’s Famous em Coney Island, onde as festividades pré-show com apresentações de música e dança preparam o palco para a extravagância gastronômica. Os competidores tinham que ser 18 anos ou mais e já havia participado de eventos classificatórios em maio ou junho para garantir uma vaga no confronto de 4 de julho. Cada participante tinha seu próprio contador de pontos para rastrear o consumo de cachorro-quente e, embora água, condimentos e outras bebidas fossem permitidos, penalidades poderiam ser aplicadas por comer desordenadamente e regurgitação.

Os melhores comedores de cada categoria ganharam prêmios em dinheiro substanciais, com os campeões levando para casa $ 10.000 e o prestigiado Mustard Belt. Segundo, terceiro, quarto e quinto lugares receberam prêmios de $ 5.000, >$ 2.500, $ 1.500e $ 1.000, respectivamente. O concurso de comer cachorro-quente do Nathan mais uma vez provou ser um destaque emocionante e memorável das comemorações do Dia da Independência, mostrando os feitos incríveis de comedores competitivos e seus apetites insaciáveis.