Jogo da Copa da Liga do LA Galaxy com o Club Len remarcado para quarta-feira após problema no avião

Tele Jogo da Copa da Liga do LA Galaxy com o Club Len foi adiado um dia para quarta-feira noite após o clube mexicano ter problemas mecânicos com suas aeronaves fretadas.

A Leagues Cup anunciou a decisão na noite de segunda-feira, dizendo que os preparativos de Len para a partida foram “significativamente impactado” pelo problema do plano não especificado.

O Galaxy e Len estavam programados para se encontrar na noite de terça-feira no Galaxy’s Dignity Health Sports Park, no subúrbio de Los Angeles. A partida é a estreia dos clubes no Taça das Ligasum torneio de verão com todos os times da Major League Soccer e da Liga MX.

Todos os portadores de ingressos pode assistir ao jogo na quarta-feiraconfirmou o Galaxy.