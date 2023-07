Jogo do Brasil altera horário dos bancos e INSS; veja como fica

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina ocorre nesta segunda-feira (24) e trará mudanças no horário de funcionamento de instituições financeiras e órgãos governamentais, incluindo o INSS e a Receita Federal.

Horário de Funcionamento dos Bancos

O confronto do time feminino brasileiro contra o Panamá, agendado para as 8h (horário de Brasília), resultará em uma abertura tardia das agências bancárias. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências abrirão suas portas uma hora mais tarde, às 11h.

Variação de Horários em Diferentes Estados

Os estados que têm uma hora de diferença em relação ao horário de Brasília terão um horário de atendimento das 10h às 16h. Já nos estados onde a diferença é de duas horas, o atendimento será das 9h às 15h. Em Fernando de Noronha, o horário será das 12h às 18h.

Regulamentação da Mudança de Horário

A mudança de horário é baseada na resolução nº 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza instituições financeiras a estabelecerem o horário de atendimento ao público.

Recomendação da Febraban

Apesar das mudanças nos horários, a Febraban sugere que os clientes utilizem canais eletrônicos para acessar os serviços fora do horário de atendimento físico. A Receita Federal também confirmou que seus serviços digitais continuarão a funcionar normalmente, sem interrupções.

Mudanças no Horário de Atendimento da Receita Federal e INSS

A Receita Federal e o INSS também terão horários de atendimento alterados em dias de jogos da Copa do Mundo Feminina. O atendimento ao público começará às 11h, nos dias em que os jogos começarem até às 7h30, e às 12h, nos dias em que os jogos estiverem marcados para as 8h.

Limitações para Alterações de Horário

No entanto, a Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social (Anasps) ressaltou que os servidores não podem alterar o horário de expediente em unidades onde já existem agendamentos. Essa medida visa garantir que os horários programados sejam cumpridos, levando em consideração o interesse público e a necessidade de enfrentar a atual fila de análise de benefícios.

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina traz consigo alterações significativas no horário de funcionamento de bancos e instituições governamentais. É importante que os cidadãos estejam cientes dessas mudanças para evitar inconvenientes.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023

23/07 – 7h – França x Jamaica

24/07 – 8h – Brasil x Panamá

29/07 – 7h – França x Brasil

29/07 – 9h30 – Panamá x Jamaica

02/08 – 7h – Jamaica x Brasil

02/08 – 7h – França x Panamá