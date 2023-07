John Gotti III não é mais suspenso pela comissão da Flórida por briga de Floyd Mayweather

John Gotti III não está mais suspenso após uma briga pós-luta em sua luta de boxe com Floyd Mayweather.

Um porta-voz do Departamento de Negócios e Regulamentação Profissional da Flórida, que supervisiona a Comissão Estadual de Boxe da Flórida, confirmou o status de Gotti ao MMA Fighting. Nenhuma razão foi dada para a reversão de uma suspensão de seis meses inicialmente emitida pela comissão. Gotti III não foi encontrado para comentar.

Gotti III recebeu um mandato de meio ano depois de ignorar a interrupção do árbitro Kenny Bayless em sua luta de exibição com Mayweather, desencadeando uma breve confusão dentro do ringue entre os boxeadores e seus acampamentos. Demorou vários minutos para que a ordem fosse restaurada, e o corpo a corpo desencadeou outras lutas dentro da arena. Mayweather não foi suspenso.

A partida de exibição de oito rodadas foi cancelada na sexta rodada depois que Bayless advertiu repetidamente os dois competidores por conversa fiada excessiva e no caso de Gotti III por segurar. Gotti III ficou mais agitado quando Mayweather provocou ele e seus apoiadores fora do ringue e, quando a luta foi encerrada, os homens estavam trocando palavrões sem parar.

Gotti III mais tarde declarou Mayweather seu “inimigo vitalício”, mas em uma aparição no A Hora do MMAele disse que o sangue ruim não existia mais e buscou uma revanche.

Embora a luta de exibição não contasse com o histórico profissional de nenhum dos lutadores, o corpo a corpo foi um revés para ambos e um constrangimento particular para Mayweather, que se aposentou invicto apenas para continuar promovendo lutas de exibição com neófitos do boxe como Logan Paul e Aaron Chalmers.