Johnny Depp e Dwayne Johnson poderiam salvar a Disney da tentativa de venda de Bob Iger?

Fou muitos anos, houve tentativas de reunir Johnny Depp e Dwayne The Rock Johnson no mesmo filme. Sendo dois dos atores mais prolíficos da Disney, pensar em ambos como salvadores em potencial da empresa Disney não é tão improvável. Na verdade, poderíamos garantir que qualquer filme de animação tendo os dois como papéis principais é um slam dunk quase garantido. Mas uma coisa é ter um filme de um bilhão de dólares e outra é realmente salvar a Disney de seu fim. O que afeta a Disney há muitos anos não pode ser salvo por um único filme. Bob Iger’s O flerte recente com a ideia de vender a empresa tem um motivo compreensível por trás disso.

Por muitos anos, a Disney conseguiu absorver várias empresas de diferentes partes da indústria do entretenimento, tendo que cumprir prazos de inúmeros projetos. Naturalmente, algumas divisões apresentarão resultados menos impressionantes à medida que o número de projetos continuar aumentando. Dieny foi afetado pela maquinaria dos negócios por décadas e eles estão apenas sentindo os efeitos negativos que isso estava prestes a trazer. Tentar fazer um filme onde duas das maiores estrelas de Hollywood colidem dificilmente é uma solução rápida. Seria um bom começo, mas outros projetos com grande substância também precisam começar.

Como a Disney pode ser salva de uma venda?

Em primeiro lugar, os estúdios de cinema precisam chegar a um acordo com roteiristas e atores para conseguir melhores condições para os trabalhadores. Eles também precisam criar regulamentação para inteligência artificial que possa proteger atores e escritores de todos os níveis da indústria. Praticamente todas as demandas que eles têm são razoáveis ​​e eles precisam chegar a um acordo em que fiquem felizes. Depois que isso for resolvido, podemos começar cortando ideias dos chefes de estúdio e permitir que os criativos se envolvam mais no processo de produção. Isso inclui escolher os produtos que eles querem lançar para o público. Esta é a melhor maneira de salvar a Disney, mas isso acontecerá ou eles estão condenados à desconstrução?