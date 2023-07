Johnny Manziel revela “dobrador de $ 5 milhões” durante o desastre da NFL na próxima série ‘Untold’ da Netflix

Johnny Manziel está tendo a chance de contar ao mundo o que realmente estava acontecendo durante seu período caótico na NFL, que segundo ele incluiu um $ 5 milhões de dólares dobrador.

O antigo Vencedor do Troféu Heisman será apresentado na terceira temporada da série documental da Netflix ‘Não contado’que irá ao ar 4 episódios semanais iniciando 01 de agosto. Outros no elenco incluem Jake Paul, Tim Teabowe Urban Meyer.

A Netflix compartilhou uma primeira imagem da série com um reboque divulgado nas redes sociais este Quarta-feira:

A ascensão de Johnny Football à fama

de Johnny Manziel cair de glória do futebol foi como caótico e selvagem como qualquer.

Em 2012 ele era considerado um dos candidatos mais talentosos do história da NFL.

manziel deslumbrou o mundo do futebol com seu talento bruto. Ele terminou sua carreira universitária em Texas A&M com uma coleção impressionante de prêmios individuais que incluiu ganhar o Troféu Heisman como um calouro.

“Johnny Futebol” acabou se declarando para o NFL depois de duas temporadas com os Aggies e foi selecionado pelo Cleveland Browns na primeira rodada da Draft da NFL de 2014.

No ‘Não contado’ reboque, manziel é visto refletindo sobre este tempo e como ele foi cego por dinheiro:

Um garoto de 19 anos, tendo 100 mil enfiados debaixo da cama, foi incrível Johnny Manziel

manziel inicialmente assinou um Contrato de rookie de 4 anos com o marrons no valor de $ 8,2 milhões de dólares. O acordo incluiu um US$ 4,3 milhões bônus de assinatura.

Em Manziel 2014 começou a temporada como reserva do quarterback Brian Hoyer.

Ele finalmente conseguiu o emprego inicial em Semana 15 contra o Cincinnati Bengals qual o marrons perdido 30-0. do Manziel as estatísticas para aquele jogo foram péssimas: 10-18, 80 jardas no total, 2 interceptações e uma classificação de zagueiro de 27,3.

Em outro clipe do trailer, o agora 30 anos admite que toda a fama e fortuna que adquiriu após ingressar no NFL deixou-o se sentindo vazio.

Quando consegui tudo o que queria, acho que fui o mais vazio que já senti por dentro Johnny Manziel

Após duas temporadas de baixo desempenho e sérias travessuras fora do campo (multas da equipe e acusações de abuso doméstico), o marrons acabou liberando manziel em 2016.

O que Manziel está fazendo agora?

Depois de deixar o NFL Manziel teve a chance de continuar jogando futebol no Liga Canadense de Futebol.

Em 2018 ele chegou a um acordo para jogar com o Hamilton Tiger-Cats mas ele foi negociado com o Montréal Alouettes após um curto período.

O CFL lançado manziel em 2019 depois de não cumprir os compromissos da equipe depois de jogar em apenas 8 jogos.

Mais tarde naquele ano, foi anunciado que o zagueiro voltaria aos Estados Unidos para jogar futebol pelo Aliança da Liga de Futebol Americano.

manziel conseguiu jogar em alguns jogos com o Memphis Express antes que a liga fosse encerrada naquele mesmo ano.

Em 2020 liga de futebol de salão Futebol controlado por fãs anunciou que Manziel havia se juntado à liga como o primeiro jogador de franquia e se juntaria ao Zappers equipe.

manziel participou de jogos com o time, mas não está mais listado como jogador.