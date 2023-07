Jon Anik: Yair Rodriguez será ‘absolutamente’ competitivo com Alexander Volkanovski no UFC 290

Enquanto as linhas de apostas estão firmemente a favor do campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, antes de sua próxima defesa de título contra o campeão interino Yair Rodriguez, Jon Anik certamente sente que Rodriguez tem mais chances do que as probabilidades indicam.

A unificação entre Volkanovski e Rodriguez é a atração principal do UFC 290 neste sábado, em Las Vegas. Indo para a semana da luta, Volkanovski está sentado como favorito -410, de acordo com o DraftKings Sportsbook, enquanto o retorno do perigoso Rodriguez está em +330. Com o poder de fogo único e o estilo que Rodriguez traz para a mesa, Anik – que será a voz principal jogada a jogada do evento pay-per-view – acredita que o grande azarão dará a Volkanovski uma de suas lutas mais difíceis até o momento. ,

“Yair Rodriguez é o cara”, disse Anik ao MMA Fighting. “Dominick Cruz o chamou de ‘um de um’, e não tenho certeza se palavras mais apropriadas já foram usadas para descrever um atleta. Não tenho nenhum ponto de comparação quando se trata de Yair Rodriguez. Eu absolutamente acho que ele será competitivo contra Alexander Volkanovski.”

Volkanovski está voltando aos 145 depois de levar o atual campeão dos leves, Islam Makhachev, ao limite em sua busca para se tornar um campeão de duas divisões no UFC 284 em fevereiro, perdendo uma decisão muito debatida e sofrendo sua primeira derrota no octógono no processo.

Se “The Great” for bem-sucedido, há alguns caminhos que ele pode seguir – ele pode pedir uma revanche com Makhachev para o evento pay-per-view de outubro em Abu Dhabi, ou Volkanovski pode permanecer no peso pena e enfrentar outro candidato em ascensão no Ilia Topuria.

Enquanto muitos ficariam intrigados com uma revanche entre Makhachev e Volkanovski, Anik sente que o segundo confronto ainda terá pernas para o futuro.

“Acho que com a revanche Makhachev-Volkanovski, você pode deixar isso marinar um pouco”, disse Anik. “Não acho que seja impossível que essa luta se concretize daqui a três ou quatro anos. Eu só acho que com a riqueza de talento que você tem agora em 145 e 155, não é uma situação de greve enquanto o ferro está quente. Eu acredito que é ambicioso apenas pensar que Volkanovski vai passar por Yair completamente ileso e dar a volta por cima em outubro.

“A única coisa que eu diria é que quando nos sentamos com Alex para começar o ano, ele disse que queria lutar quatro vezes em 2023, e eu certamente acredito – para citar Michael Chandler – que Volkanovski está aqui por um bom tempo e não muito tempo. Eu realmente acho que ele está tentando montar campos de treinamento e realizar esses dias de pagamento e não lutar até os 40 anos. Então, acho que temos que aproveitar Volanovski enquanto podemos, e não ficaria surpreso em vê-lo tentar uma virada rápida, mesmo que seja uma luta difícil em julho.