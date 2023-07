Jon Jones emite uma mensagem para os fãs em tweets agora excluídos e escreve ‘todo mundo é a próxima grande novidade até eu vencê-los’

Jon Jones reinou como campeão meio-pesado do UFC por anos antes de tirar uma folga para ganhar massa e conquistar o cinturão vago dos pesados ​​em 2023 contra Ciryl Gane, e decidiu ir nas redes sociais criticar a narrativa de que o próximo cara é sempre aquele que lhe dá um verdadeiro desafio.

Jones enfrentará o ex-campeão Stipe Miocic na luta principal do UFC 295 em 11 de novembro, mas muitos fãs já estão com as expectativas altas para um confronto potencial com Tom Aspinall. O inglês passou por Marcin Tybura em apenas 73 segundos no UFC Londres, que aconteceu neste último sábado na O2 Arena.

“Às vezes eu sinto como se estivesse em um déjà vu, todo mundo vai ser o cara para chutar minha bunda”, escreveu Jones em uma série de tweets agora excluídos. “Enquanto isso, estou aqui invicto com o rosto cheio de cabelos grisalhos.”

“Metade das vezes os caras que falam mais besteira nem acabam vencendo a próxima luta”, continuou ele. “Já acompanho esse jogo há muito tempo. Ao longo dos anos, aprendi a não impressionar tão rapidamente. Fique por perto, ganhe consistentemente como eu. E então fale sua merda.

“Todo mundo é a próxima grande coisa até eu vencê-los. E então é como bem. Quem era aquele cara afinal? Há poucos meses Gane era o futuro absoluto do MMA. Melhor trabalho de pé, peso pesado mais rápido que já vimos. O mais atlético. Agora todo mundo está tipo quem diabos é aquele cara.”

Miocic vai desafiar Jones mesmo tendo perdido sua última luta, um nocaute no segundo round para Francis Ngannou em março de 2021. Ngannou completou seu contrato com o UFC e assinou com o PFL, mas primeiro desafiará o grande boxeador Tyson Fury. Aspinall, por outro lado, quer enfrentar o vencedor do UFC Paris Gane x Sergey Spivak para ganhar uma chance contra Jones.

Atualizar: Aspinall respondeu na manhã de terça-feira.