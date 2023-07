Jon Jones x Stipe Miocic luta pelo cinturão dos pesos pesados ​​anunciada para o UFC 295 em novembro

Jon Jones e Stipe Miocic vão lutar pelo título dos pesos pesados ​​do UFC na arena mais famosa do mundo.

Antes da pesagem cerimonial do UFC 290 na sexta-feira, o presidente do UFC, Dana White, anunciou que Jones vs. Miocic será a atração principal do UFC 295, que acontece em 11 de novembro no Madison Square Garden, em Nova York. A luta foi anunciada pelo UFC por meses, mas agora parece que todos os lados estão envolvidos e a tão esperada luta vai acontecer.

Jones conquistou o título dos pesos pesados ​​em seu retorno ao octógono após três anos afastado do UFC 285 em março, finalizando rapidamente Ciryl Gane no primeiro round. “Bones” subiu para o peso pesado após uma corrida incrível no meio-pesado, desocupando o título em 2020.

Miocic faz seu retorno ao octógono após o que será uma dispensa de quase três anos. Em sua última apresentação, o recordista de mais defesas de título de divisão foi nocauteado por Francis Ngannou no UFC 260 em março de 2021. Antes disso, Miocic derrotou Daniel Cormier em duas lutas consecutivas para vencer a rivalidade de três lutas.