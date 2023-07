Jonathan Bennett, estrela de ‘Meninas Malvadas’, vende casa em Palm Springs por US$ 1 milhão

De acordo com os registros da propriedade, o ator de “Meninas Malvadas” vendeu a casa na terça-feira por US$ 1 milhão.

O preço de venda está um pouco abaixo do preço de listagem … como informamos pela primeira vez, Jonathan colocou a casa no mercado em março por $ 1,15 milhão, mas a boa notícia para ele … ele comprou em 2020 por $ 625 mil. Bom trabalho!

A casa grita Palm Springs … é um projeto de fazenda construído na década de 1970, e há uma piscina com algumas espreguiçadeiras coloridas no quintal, ladeado por palmeiras e vista para as montanhas.