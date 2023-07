Jordan Love é o futuro? CEO do Packers diz que pode levar ‘pelo menos meia temporada’ para descobrir

GO presidente/CEO do Bay Packers, Mark Murphy, diz que provavelmente levará “pelo menos meia temporada” para o time saber o que tem no novo quarterback titular Jordan Love.

Murphy observou os paralelos com 2008, quando Aaron Rodgers assumiu após apoiar o Hall da Fama Brett Favre por três temporadas. A troca de Rodgers com o New York Jets abriu caminho para Love, que começou desde que os Packers o selecionaram no estado de Utah com a 26ª escolha geral no draft de 2020. O Packers foi 6-10 em 2008, mas ganhou seu título mais recente do Super Bowl dois anos depois.

“Comparando um pouco com o primeiro ano de Aaron como titular, sim, eu diria pelo menos meia temporada para saber”, disse Murphy na segunda-feira, depois que o único time de propriedade pública da NFL realizou sua reunião anual de acionistas. “E acho que apesar de termos um recorde de derrotas naquele ano, vimos o Aaron o suficiente para saber que tínhamos algo especial”.

O presidente e CEO do Green Bay Packers, Mark Murphy, em uma coletiva de imprensaLAPRESSE

Os Packers abrem o campo de treinamento na quarta-feira com uma equipe muito menos experiente do que tiveram nas últimas temporadas. O wide receiver Allen Lazard e o safety Adrian Amos estão com Rodgers em Nova York. Kicker Mason Crosby, o artilheiro da história da equipe, não é esperado de volta depois que os Packers selecionaram o chutador Auburn Anders Carlson na sexta rodada.

Os únicos Packers na faixa dos 30 anos são o apostador Pat O’Donnell (32), o tackle ofensivo David Bakhtiari (31), o linebacker externo Preston Smith (30) e o linebacker interno De’Vondre Campbell (30).

“Somos uma equipe muito diferente do que éramos no ano passado”, disse Murphy. “Seremos mais jovens, mas estou otimista. Obviamente, tenho muita confiança no (técnico) Matt (LaFleur). Acho que nossa defesa provavelmente terá que nos carregar um pouco no início da temporada. Acho que ofensivamente, você provavelmente verá um pouco mais do verdadeiro ataque de Matt. Obviamente, quando você tem um grande zagueiro como Aaron e alguém que está na liga há tanto tempo quanto ele, demos a ele a flexibilidade de mudar de jogada e entrar e sair de coisas que realmente ajudaram. Mas eu anteciparia um jogo de corrida forte e ação de jogo fora disso.”

Os Packers são particularmente jovens no ataque.

Os únicos wide receivers ou tight ends do Green Bay que pegaram mais de 13 passes na última temporada são Christian Watson e Romeo Doubs, ambos entrando em suas segundas temporadas. O Packers convocou o tight end do Oregon State Luke Musgrave e o receiver do Michigan State Jayden Reed na segunda rodada e adicionou o tight end do South Dakota State Tucker Kraft na terceira rodada.

“Provavelmente haverá alguns altos e baixos com Jordan e temos recebedores jovens, mas temos muito talento lá e acho que nosso pensamento é – ou nossa esperança é – que todos eles melhorem e cresçam juntos”, disse Murphy.

Ao conversar com os 7.825 acionistas que compareceram à reunião de segunda-feira e os 1.200 que a transmitiram online, Murphy disse que “era o momento certo” para fazer uma mudança como zagueiro e elogiou o gerente geral Brian Gutekunst por suas negociações com os Jets e por tomar a decisão de draftar Love há quatro anos.

“Ele foi muito criticado quando elaborou Jordan Love”, disse Murphy. “Aquele draft, no entanto, agora nos colocou em uma posição em que sentimos que podemos ser competitivos a longo prazo. Há um velho ditado na NFL que diz que o melhor momento para draftar um quarterback é quando você não precisa de um.”

A multidão de acionistas aplaudiu quando Murphy prestou homenagem a Rodgers e o chamou de “um dos maiores jogadores da história dos Packers”. O comentário de Gutekunst de que Love está “pronto para deixar sua marca na National Football League depois de esperar pacientemente sua vez” teve uma recepção semelhante.

Murphy disse que espera que Rodgers tenha seu número aposentado “provavelmente um ano depois” da carreira do quarterback.

“Provavelmente será outra pessoa em minha posição tomando essa decisão”, disse Murphy, que se aposentará após completar 70 anos em julho de 2025. “Mas eu acho que seria logo após o fim oficial de sua carreira.”