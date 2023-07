Jordan Poole parece deprimido como o inferno em seu novo uniforme do Washington Wizards

Calguém, por favor, pare de tirar fotos e vídeos de Jordan Poole como um novo Washington Wizards jogador? Pelo menos eles poderiam segurar isso até que ele começasse a se sentir um pouco menos como se tivesse sido expulso do Golden State sem seu consentimento. Quando ele ganhou o título da NBA, Jordan Poole estava surfando no topo de uma onda enorme que ele pensou que nunca iria acabar. Mas foi nessa briga com um dos jogadores mais respeitados do time que tudo mudou em sua vida. Começando Draymond Green’s lado ruim foi a razão pela qual ele não era mais considerado parte integrante do Golden State Warriors equipe. Assim que a liderança da equipe viu uma maneira de se livrar de Poole para manter a paz no vestiário, eles a aceitaram sem hesitar.

Jordan Poole pode ter sucesso no Washington Wizards?

Sejamos realistas, o Washington Wizards pode ser considerado um time em reconstrução no momento. Eles nem conseguiram manter Chris Paul quando trocaram por ele. Em vez disso, eles decidiram trazer Jordan Poole como sua maior aposta para chegar aos playoffs nesta temporada. Não nos leve a mal, acreditamos que Poole tem um potencial incrível e ele provavelmente pensou que descobriria isso em Estado Dourado. Mas essa mudança brusca de ambiente evidentemente não é o que ele esperava. Você pode dizer isso simplesmente olhando para cada foto que eles tiraram dele e até mesmo para o vídeo. Jordânia afirma claramente que está super animado por estar lá enquanto exibe o rosto mais deprimido que você já viu.

Qualquer um que veja como toda a situação progrediu dirá a você que Jordan Poole definitivamente levou a pior. Mesmo as pessoas online já estão dizendo coisas como, Poole parece que ele acabou de ser aceito para ‘A Patrulha da Noite’ de Game of Thrones. Também não estamos dizendo que Poole não se adaptará aos Wizards e provavelmente terá ótimas noites com seu novo time. Mas tentar fazer com que ele aproveite a situação atual é impossível porque tudo ainda está fresco em sua memória. Tente tirar outro conjunto de fotos quando a temporada tiver pelo menos 10 jogos. Apostamos Jordan Poole terá uma expressão totalmente diferente em seu rosto.