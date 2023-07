Jordi Alba: dono do Inter Miami confirma próxima contratação

Aoutro antigo Barcelona estrela está a caminho Liga principal de futebol . Embora o anúncio oficial ainda esteja faltando, Inter Miami proprietário Jorge Mas confirmou a chegada iminente do lateral-esquerdo Jordi Alba em uma transferência gratuita.

Este é um movimento que está em andamento há algum tempo, como alba sabia que não jogaria no Barcelona na próxima temporada e não estava interessado em ingressar Atletico Madrid ou indo para o Arábia Pro League. Em vez disso, o jogador de 34 anos se conectará com Lionel Messi e Sérgio Busquets em Miamicom o acordo assinado e selado na terça-feira.

Revelação de Jorge Mas

Falando aos repórteres na terça-feira, Mas — Inter MiamiO principal proprietário do clube – eleito para mantê-lo curto e doce, mesmo que o clube esteja passando pela semana mais emocionante de sua breve história.

“Jordi Alba vai assinar hoje”, disse ele. “Messi vai estrear na sexta-feira.”

alba é um dos jogadores de futebol mais condecorados da história e trará consigo uma vasta experiência para Miami. O lateral-esquerdo ainda é um Espanha internacional e está se aproximando de 100 partidas pela seleção, o que o tornaria um dos 14 jogadores espanhóis na história a atingir a marca do século.

Escalação do Inter Miami tomando forma

albachegada de é o mais recente reforço para um Inter Miami lado que definitivamente precisa de toda a ajuda possível.

novo treinador Tata Martino agora pode contar com três dos maiores jogadores do jogo no mesmo 11 inicial, mas é um longo caminho na tabela para uma equipe que está enraizada na última posição da Conferência Leste, tendo somado 18 pontos em 22 jogos.

martinho terá que contar com Alba, Busquetse Messi restabelecendo instantaneamente a química para compensar a diferença de 12 pontos que o Inter Miami deve preencher para se qualificar para a série de play-in como a nona cabeça-de-chave no Leste. Mas, como muitas equipes aprenderam ao longo dos anos, essa experiênciaBarcelona o trio agora pode ser um pouco mais velho, mas nunca pode ser contado.