Jorge Masvidal perdeu US$ 100 mil apostando em Dustin Poirier no UFC 291: ‘Crianças me desculpem, vocês têm que ir para escola pública agora’

Jorge Masvidal cumpriu seu dever entregando a Justin Gaethje o título “BMF” após sua vitória no UFC 291, mas ele ficou definitivamente com o coração partido depois de ver seu amigo e companheiro de equipe Dustin Poirier cair por nocaute na luta principal.

Foi uma conclusão impressionante para uma revanche que havia sido anunciada como um candidato garantido à Luta do Ano, mas Gaethje colocou isso de lado depois de desferir um chute na cabeça brutal no segundo round que atingiu Poirier e o mandou para a lona. Claro, Masvidal estava torcendo abertamente para que Poirier vencesse, mas ele também sofreu uma derrota graças ao nocaute de Gaethje.

“[I’m] fazendo apostas que provavelmente não deveria”, disse Masvidal à TNT Sports após o UFC 291. “Eu coloquei $ 100.000 em DP, em Dustin Poirier. Crianças, desculpe, você tem que ir para a escola pública agora.

Piadas à parte, Masvidal deu crédito a Gaethje por um trabalho bem feito depois que surpreendeu Poirier com o chute na cabeça, que era uma arma raramente usada de seu arsenal.

Gaethje realmente deu um chute na cabeça semelhante no primeiro round, mas Poirier bloqueou com eficácia.

Na segunda tentativa, Gaethje deu um soco e atraiu Poirier para um contra-ataque, o que lhe deu abertura para lançar o chute na cabeça que encerrou a luta.

“Senti que Dustin estava ditando o ritmo, acertando os melhores chutes no primeiro round”, disse Masvidal sobre o desempenho de Poirier. “Tudo estava indo do jeito de Dustin e então o jogo de luta [happened]. Justin olhou para baixo e veio com o chute na cabeça e pegou meu garoto, que foi um chute perfeito. Na verdade, Dustin meio que pegou um pouco disso porque ele estava com a mão levantada, mas não com as duas mãos, então o chute envolveu a nuca dele e foi tudo o que ela escreveu. Foi um baita tiro.

“Dustin parecia na melhor forma de todos os tempos e, obviamente, ele é meu companheiro de equipe, então eu queria o mundo para ele, queria que ele ganhasse, mas tiro o chapéu para Justin. Grande luta e um grande competidor sempre.”

Embora Masvidal possa ter sofrido um golpe em sua conta bancária como resultado da luta, ele ficou muito chateado ao ver Poirier perder.

Isso definitivamente doeu mais do que a aposta de seis dígitos que deu errado.

“Estou apenas ferido”, disse Masvidal. “Eu queria que meu filho ganhasse aquele cinturão.”