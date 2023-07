Jorge Masvidal quer treinar Elon Musk para luta contra Zuckerberg

Reproduzir conteúdo de vídeo



“Elon, você precisa de mim no seu time, irmão!”

Essa é uma superestrela aposentada do UFC Jorge Masvidalmensagem de Elon Musk … oferecendo-se para treinar o homem de $ 250 bilhões para sua futura briga com o colega bilionário e rival de mídia social, Mark Zuckerberg.

“Elon, se você está assistindo isso, quero dizer, todos nós sabemos que você é um cara esperto, cara. Você vai querer tantas opções, mísseis, se você vai para a guerra, certo, você está vai querer os atiradores, vai querer tudo. Dá uma chance pro seu garoto, cara! Posso te mostrar algumas técnicas para lidar com esses caras do jiu-jítsu que eles não gostam.”

“Não vou ensinar todas essas coisas de barra de braço”, disse Masvidal, continuando … “Só vou mostrar algumas técnicas para quebrar a cara de alguém, cara.”

E, sejamos realistas… não há muita gente com mais experiência em combate do que a Gamebred — das ruas às maiores arenas do mundo — e é por isso que Jorge acredita que pode ajudar Elon.

Claro, vimos Musk trabalhando fora com o lendário instrutor de jiu-jitsu brasileiro John Danaher e faixa preta de Jiu-Jitsu (e ótimo podcaster) Lex Friedman … mas Masvidal acredita que pode ajudar de maneiras que eles podem não ser capazes.

“Todos aqueles caras que você mencionou são garanhões, mas nenhum deles tem 50 lutas profissionais e todas as lutas amadoras que eu tive, todas as lutas de rua que eu tive. Portanto, sem ofensa a nenhum deles, porque todos são ótimos em o que eles fazem. Elon, você precisa de mim no seu time, irmão! É dele que você precisa no seu time.”

Embora ele seja reconhecidamente Team Elon, Jorge não tem nada contra Zuck (até diz que “fez grandes coisas neste mundo”) … ele apenas se conectou com Musk em um nível diferente.

“A razão pela qual eu amo tanto Elon, esse cara é um patriota, cara. Ele é apenas um cara que é para a América, que entende como nossas regras funcionam, e ele nem é naturalmente americano, sabe? E entende como este país funciona bem e o que faz este país funcionar, é por isso que estou torcendo por Elon.”



Há muito mais com Masvidal.

do Jorge Gamebred Bareknuckle MMA promoção tem sido incrivelmente bem sucedida. Na verdade, Masvidal assinou dois ex-campeões peso-pesado do UFC, o lendário Fabrício Werdum dar Júnior dos Santos farão uma revanche (eles lutaram no UFC 90 em 2008!) no dia 8 de setembro em Jacksonville!