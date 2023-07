Jorge Masvidal relata briga em banheiro em evento do UFC China: ‘Foi como se uma bomba adormecida explodisse ali dentro’

Nunca escolha uma briga com um lutador de MMA.

Antes de se aposentar das competições no início deste ano, Jorge Masvidal era um dos lutadores mais famosos do planeta. Campeão do ‘BMF’ e duas vezes desafiante ao título do UFC, Masvidal também era conhecido por suas brigas fora da jaula. Houve o infame incidente de ‘três peças e um refrigerante’ com Leon Edwards, bem como lutas de quintal para Kimbo Slice no passado.

Apesar de sua notoriedade, Masvidal disse que ainda teve que se misturar com um ou três durões errantes.

Caso em questão, falando com A Hora do MMA na quarta-feira, Masvidal revelou que o lugar “mais estranho” em que ele já se envolveu em uma briga foi um banheiro público durante um evento do UFC na China alguns anos atrás.

“Definitivamente, provavelmente, um banheiro público”, disse Masvidal. “Fui agredida em uma. Esses três caras, eles não eram os mais sábios e tanto faz. …

“Na verdade, eu estava na China. … Três caras europeus aleatórios. Eu estava no banheiro, usava uma corrente bonita na hora e estava esperando na fila para lavar as mãos. Esses caras estão atrás de mim e alguém pega minha corrente com os dedos e se vira para seu amigo e começa a dizer algo em um idioma que não estou entendendo, e eu me viro muito educadamente e digo: ‘Ei, relaxa, mano. É tudo de bom.’ E eu sigo em frente para fugir, porque ele está literalmente agarrando minha corrente. Tipo, eu nunca vi você na minha vida, você não pode fazer isso.

“Aí eu to aqui, to me olhando no reflexo do espelho, e o cara fica assim [jerks hand in the air] e levanta minha corrente como um idiota, e ele diz algo para mim em qualquer idioma que ele esteja falando. Então eu pensei, eu sei o que vai acontecer a seguir. Se esses caras continuarem fazendo isso, eles vão levar tudo que eu tenho, então quando eu me virei, o cara ficou na minha cara e então sim, foi como se uma bomba adormecida tivesse explodido lá dentro. …

“[Knocked] foda-se – ele e seus dois amigos”, acrescentou Masvidal. “Eles me apressaram. Aquele cara me deu na cara, eu mandei ele voltar, ele não me entendeu, chegou mais perto, bum. Abaixo. Seus amigos vêm correndo para mim, o que eu vou fazer? Tudo em um banheiro.

Masvidal acrescentou que os assaltantes “tinham algum tamanho para eles”, mas que todos estavam bêbados e claramente não sabiam quem ele era. Ele não especificou onde ou quando o evento aconteceu, apenas dizendo que ocorreu em uma boate onde o UFC também trouxe vários outros lutadores.

Infelizmente para Masvidal, por causa da luta, ele acabou tendo que faltar à festa e voltar para casa mais cedo.

“Eu ainda lavo minhas mãos depois que termino com eles, vou para a seção onde estamos saindo, e o cara que estava no comando do grupo, ele vem até mim e diz: ‘Ei, olha isso fora. Os policiais estão a caminho porque disseram que alguém foi espancado no banheiro’”, disse Masvidal. “Na China, se você for para a cadeia, não vê o juiz, não recebe fiança por 10 dias. Então, certo ou errado, você ficará lá por 10 dias se for preso. Eu não ia correr esse risco, então simplesmente decolei.

Felizmente, ninguém no hotel estava procurando problemas com Masvidal, e o resto da noite terminou tranquilamente, deixando-o com apenas mais uma briga aleatória para falar.

“Eu estava prestes a ter o melhor momento da minha vida e então isso aconteceu”, concluiu. “Então, depois disso, peguei um táxi, voltei para o hotel e fiquei no saguão.”