Jorge Masvidal sobre título vago da BMF no UFC 291: ‘Eles escolheram os dois candidatos certos’

Quando Dustin Poirier e Justin Gaethje lutarem pelo título vago do “BMF”, eles o farão com a bênção do campeão mais recente.

No final deste mês, Poirier e Gaethje se enfrentam pelo cinturão da BMF na luta principal do UFC 291. Embora o cinturão seja mais cerimonial do que qualquer coisa, ele foi desocupado por Jorge Masvidal quando “Gamebred” se aposentou do MMA após sua derrota para Gilbert Burns no UFC 287. Diante de sua aposentadoria, o UFC decidiu trazer o cinturão de volta para a próxima luta, e Masvidal está pessoalmente emocionado com essa decisão.

“Eu amo isso”, disse Masvidal em A Hora do MMA. “Mantenha-o vivo. Eles escolheram os lutadores certos para isso, que vão dar a porra da vida. A primeira luta BMF, você tem que ver do que se trata: caras tentando se matar, e não importa o que aconteça, avançando. Porque se o árbitro não parar com isso, eu literalmente teria que matar Nate Diaz, porque ele iria continuar vindo, continuar vindo e continuar vindo. E eu estava mais do que pronta para matá-lo. É assim que precisa ser. Quando você chega lá, você tem que entender, você tem que fazer tudo, fazer um show para esses filhos da puta ao redor do mundo, ao vivo, todo mundo. E acho que eles escolheram os dois candidatos certos para fazer isso.”

O conceito BMF foi idealizado por Nate Diaz em 2019 quando, após sua vitória sobre Anthony Pettis no UFC 241, Diaz disse que queria defender seu cinturão fictício contra Masvidal em seguida. A ficção então se tornou realidade quando o UFC cooptou a ideia, criando o primeiro título da promoção não vinculado a uma categoria de peso ou torneio específico desde o antigo campeonato Superfight no final dos anos 1990. Masvidal venceu a luta seguinte com Diaz no UFC 244, tornando-se o primeiro – e até agora único – campeão do BMF na história promocional.

E Masvidal acredita que seu companheiro de equipe, Poirier, está preparado para continuar seu legado.

“Obviamente, estou inclinado fortemente para Dustin, não apenas porque ele gritou na primeira vez e o enxugou”, disse Masvidal. “Acho que ele vai fazer uma segunda vez ainda melhor e mais limpo. Dustin é bom, mano, e está cada vez melhor. Estou na academia com ele, vejo que esse cara está melhorando. Acho que ele vai bater em Gaethje, porque Gaethje vai tentar se recuperar de todos os erros que cometeu da última vez. ‘Não me deixe fazer isso, deixe-me fazer aquilo.’

“Sem falar muito, acho que D vai pegá-lo de surpresa com algumas coisas novas que ele está preparando. Vai acabar sendo uma grande luta, meu menino Dustin com a mão no ar. DP, mais um cinto para sua coleção. Vai ser uma grande noite.”

Masvidal observou que o UFC não coordenou o retorno do BMF antes de anunciar a luta, mas disse que a promoção procurou ver se ele estaria disposto a dar entrevistas sobre a luta. Masvidal parece aberto a isso, mas o que ele realmente gostaria é de ser quem passa oficialmente a tocha para o próximo campeão, fazendo o que Dwayne “The Rock” Johnson fez por ele e envolvendo oficialmente o cinturão no novo campeão.

“Dana, deixe-me ir até lá, colocar o cinto na cintura de Dustin”, disse Masvidal. “Vamos fazê-lo. Dana, caçadora [Campbell], faça acontecer. Não sei quem eles vão escolher, mas concordo 100% [I should be the one to do it]. E então Dustin dá o cinturão para o próximo cara. Chama-se tradição.”

White parecia aberto à ideia quando a apresentou no fim de semana passado no UFC 290.

Poirier e Gaethje se encontraram pela primeira vez na Luta do Ano de 2018 do MMA Fighting, que Poirier venceu por nocaute técnico no quarto assalto. Cinco anos depois, os dois agora se enfrentam com um provável candidato número 1 em jogo. Mas se Gaethje vencer, Masvidal diz que, apesar de sua aposentadoria, nunca se sabe – ele pode voltar para recuperar o que era dele.

“Desde que saí, sempre disse que estava fora por enquanto, mas não sei se voltarei mais tarde”, disse Masvidal. “Eu amo muito esse esporte. Aqueles dias em que eu vou bem na academia são contraproducentes porque agora eu fico tipo, ‘Eu te disse, Mike Brown! Estou pronto para voltar lá!’ E então Mike Brown está soprando fumaça na minha bunda. ‘Cara, você nunca pareceu melhor!’ Então, antes que você perceba, estou marcando uma luta.