Joseline Hernandez empurra policiais e lança calúnias na câmera corporal de Big Lex Brawl

Joseline Hernandez ainda não havia esfriado quando os policiais chegaram depois de sua surra épica de Grande Lex … e câmeras corporais capturaram sua raiva violenta e cheia de palavrões do início ao fim.

A ex-aluna de “Love & Hip Hop” foi recebida por vários policiais do Sunrise PD no mês passado no sul da Flórida – e esta nova filmagem, obtida pelo TMZ, mostra ela se lançando imediatamente, física e verbalmente, na aplicação da lei.