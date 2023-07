Josh Allen, do Buffalo Bills, encerra as especulações sobre Stefon Diggs

Buffalo Bills quarterback Josh Allen quer que todos, incluindo a mídia, se acalmem e parem de exagerar nas coisas em relação ao wide receiver Stefon Diggs. Diggs ganhou as manchetes recentemente quando perdeu o primeiro dia do minicamp obrigatório, mas Allen acredita que não é grande coisa. Enquanto alguns fãs especulam que isso pode sinalizar um problema em seu relacionamento com o quarterback e os treinadores, Allen quer esclarecer as coisas.

“Eu o amo. Esse é o meu cara”, disse Allen no Transando com os Garotos podcast. Ele expressou sua frustração com a mídia, dizendo: “A mídia aumentou isso demais. Não jogamos há quatro meses. Ele não aparece um dia.”

Allen está ansioso pelo Stefon Diggs drama acabar porque, aos seus olhos, não há drama algum. Ele quer que as pessoas sigam em frente e parem de dar atenção desnecessária à situação. “Eles ainda estão falando sobre isso. Deixe pra lá.”

O Bills teve uma temporada de sucesso em 2022, terminando com um recorde de 13–3 e vencendo a divisão leste da AFC pelo terceiro ano consecutivo. Infelizmente, eles ficaram aquém dos playoffs da NFL, perdendo para o Cincinnati Bengals no Rodada Divisional da AFC.

Bills tiveram sucesso com base em Allen e Diggs

Olhando para o futuro, o sucesso de Buffalo depende da química entre Josh Allen e Stefon Diggs. Os Bills dependem fortemente de seu ataque de alta potência, e Allen sabe que ele e Diggs desempenham um papel crucial nas aspirações do time. Sua conexão no campo será fundamental para determinar até onde os Bills podem ir.

Então, vamos seguir o conselho de Josh Allen e acabar com a história de Stefon Diggs. Os Bills estão de olho na próxima temporada e, com Allen e Diggs trabalhando juntos, eles têm potencial para alcançar grandes feitos. É hora de voltar o foco para o jogo e ver o que essa dupla dinâmica pode realizar em campo.