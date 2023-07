Josh Allen é crucificado online após fotos com Hailee Steinfeld vazarem para a mídia

ATudo o que podemos dizer agora é que o gato está fora do saco com Josh Allen e Hailee Steinfeld já que o casal namora há algum tempo. Mas ainda não os vimos literalmente se beijando em público, já que os paparazzi os pegaram recentemente. Josh Allen estava se divertindo em uma piscina com a atriz e parecia estar filmando com uma câmera Go-Pro. Hailee pareceu um pouco desconfortável quando percebeu que os paparazzi estavam tirando fotos e gravando alguns vídeos à distância. Mas não há nada que eles possam fazer sobre isso agora, tudo o que podem é pegar a onda e ver como o mundo inteiro está falando sobre o novo casal.

Torcedores do Buffalo Bills não estão felizes com Josh Allen

Em meio às fotos com Hailee Steinfeld e como ele está gastando seu tempo, Buffalo Bills os fãs parecem fartos dele. A esmagadora maioria critica as atividades recentes de Josh Allen porque a temporada da NFL começará em breve. Em vez de receber o treinamento adequado como o resto de seus companheiros de equipe, o QB está de férias com a atriz. Naturalmente, essa postura crítica dos torcedores irá evaporar assim que Allen começar a apresentar bons resultados durante a temporada. Mas se isso não acontecer, as pessoas vão continuar lembrando que ele não estava se preparando na pré-temporada como deveria.

Essas imagens não são de um destino próximo à cidade de Buffalo, NY. Essa é a razão pela qual os fãs do Bills não estão felizes com Allen. Segundo o TMZ, essas imagens foram tiradas em Los Cabos, no México. Isso significa que muitos dos jogadores do Buffalo Bills já estão treinando durante a pré-temporada, mas Josh Allen ainda está se divertindo. Em muitos casos, os usuários trouxeram o nome de Patrick Mahomes para comparar o quão diferente cada um deles aborda o treinamento de pré-temporada. Mahomes está se preparando para uma nova corrida com o Kansas City Chiefs, apesar de ter acabado de vencer o Super Bowl. Enquanto Allen não parece tão envolvido.