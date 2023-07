Josh Jacobs, dos Raiders, se posiciona: vai pular o campo de treinamento sem novo contrato

Las Vegas Raiders correndo de volta Josh Jacobs está nas manchetes ao se posicionar nas negociações de seu contrato. Segundo relatos, Jacobs está disposto a pular o campo de treinamento, a menos que consiga um novo acordo. Em entrevista à Fox 5’s Paloma VilicanaJacobs expressou confiança em sua preparação fora da temporada, dizendo: “Estou me sentindo ótimo e em excelente forma.”

Uma fonte próxima a Jacobs revelou a Villicana que se o invasores Se não conseguir chegar a um acordo de longo prazo com ele até segunda-feira, ele não se apresentará ao campo de treinamento, que deve começar em algumas semanas. A situação do contrato tem sido um tema quente durante a entressafra, com os Raiders recusando a opção do quinto ano no contrato de novato de Jacobs, colocando-o em um ano de “prova”.

Jacobs respondeu ao desafio com um desempenho estelar, ganhando o título e se tornando uma parte crucial do ataque dos Raiders. Ele foi responsável por impressionantes 79,4 por cento das tentativas de corrida do time e acumulou mais de 2.000 jardas de scrimmage com 12 touchdowns no total.

Naturalmente, o excelente desempenho de Jacobs na temporada de 2022 o colocou na fila para um pagamento significativo. No entanto, os Raiders não conseguiram garantir uma extensão de contrato de longo prazo com ele antes do início da agência gratuita em março. Como resultado, eles aplicaram a marca de franquia a Jacobs, dando-lhes mais tempo para negociar um acordo.

Prazo termina em 17 de julho

Infelizmente, parece que as negociações pararam, apesar de vários meses se passarem desde então. Com o prazo de segunda-feira, 17 de julho, às 13h PST se aproximando, Jacobs enfrenta uma decisão difícil. Ele deve escolher entre jogar com a marca de franquia de $ 10,1 milhões de um ano ou continuar sua resistência.

À medida que o prazo se aproxima, todos os olhos estão voltados para os Las Vegas Raiders e Josh Jacobs, esperando ansiosamente para ver se uma resolução pode ser alcançada a tempo. O resultado, sem dúvida, terá um impacto significativo na equipe e na próxima temporada.