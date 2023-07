Josiah Harrell divulga declaração após exame médico pré-luta do UFC revelar doença cerebral

O cancelamento da estreia de Josiah Harrell no UFC foi uma bênção disfarçada.

Harrell estava escalado para enfrentar o candidato meio-médio Jack Della Maddalena no UFC 290 depois de intervir em menos de uma semana por causa de Sean Brady (infecção no cotovelo), mas foi retirado da luta quando os exames médicos pré-luta revelaram uma rara doença cerebral. Harrell foi diagnosticado com moyamoya, a mesma condição que afastou Vince Murdock quando ele deveria lutar pelo UFC em junho de 2019.

A doença coloca Harrell em alto risco de derrame, mas não é considerada o fim de sua carreira e espera-se que Harrell se submeta a um procedimento para resolvê-la em breve.

Harrell foi ao Instagram para emitir uma declaração sobre a situação.

Pequeno [bump] na estrada. Fizemos tudo do nosso lado. Temos todos os nossos médicos refeitos esta semana 1. Físico 2. sangue 3. ressonância magnética 4.olhos Confira todos eles, exceto que algo surgiu na ressonância magnética que eles queriam que eu tivesse certeza de que não era nada sério Acontece que eu tenho uma doença cerebral que é tratável e voltará a funcionar o mais rápido possível. Desculpe a todos, eu sei que vocês queriam me ver levar uma surra na cabeça ou querer me ver com a mão levantada. Tenho muito pouca informação sobre o que está acontecendo, mas sei que serei um rato de laboratório por um tempo, o que é apropriado Embora tivéssemos um aviso prévio de 6 dias, embora tivéssemos obrigações com a mídia, papelada, problemas médicos, ainda assim fizemos tudo do nosso lado. Ganhei peso e ainda foi depois de ganhar peso que fui acordado e corri para obter mais informações médicas. Nenhuma reclamação me diga o que devo fazer e será feito. Uma semana selvagem uma vida selvagem Vou melhorar, vou mantê-los atualizados sobre o processo, obrigado por todas as suas orações e amor, vamos nos curar rapidamente.

Em sua declaração, Harrell chamou a doença de “tratável” e mencionou que “voltará a funcionar” o mais rápido possível. Ele também prometeu “curar rapidamente”.

Não há cronograma para o retorno de Harrell à ação. Ele lutou recentemente há menos de um mês em um evento da Legacy Fighting Alliance em Owensboro, Ky., onde derrotou Mike Roberts em uma luta que ganhou as manchetes devido a Harrell enfrentar Roberts através da jaula. Harrell está invicto em sua carreira profissional em 7-0.